الحرة نيوز –

قتل شخصان على الأقل وأصيب 15 آخرون في سلسلة من التفجيرات في شمال شرق نيجيريا بحسب الشرطة، في هجوم نسبته السلطات إلى جماعة بوكوحرام.

ووقعت التفجيرات عند نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) على مشارف مادغالي في الطرق الشمالي من ولاية أداماوا التي استهدفها المسلحون مرارا.

وأكدت الشرطة وسلطات الولاية وقوع الانفجارات عند حاجز يحرسه صيادون محليون ونقطة عسكرية ومحطة حافلات.

ولكن مع صعوبة الاتصالات في المنطقة النائية تفاوتت الروايات بشأن طبيعة الانفجارات.

فقد صرح المتحدث باسم شرطة أداماوا عثمان أبو بكر لوكالة فرانس برس أن التفجيرات نفذتها انتحاريات. وقال “تأكد مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين. وفجرت أربع انتحاريات أنفسهن وقتلن”.

أما مفوض المعلومات في الولايات أحمد ساجو فذكر سابقا أن التفجيرات ناجمة عن قنابل زرعت وفجرت عن بعد وقدر عدد القتلى بواحد والمصابين بثلاثة.

وقال إن الحكومة تعتقد أن مقاتلي بوكوحرام الذين طردوا من معسكراتهم القريبة من غابة سامبيسا وراء التفجيرات.