الحرة نيوز –

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي 2176.9 نقطة مقارنة مع 2171.4 نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته 0.25 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 7.1 مليون دينار مقارنة مع 30.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 76.7 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 35.7 مليون دينار مقارنة مع 122.6 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 38.6 مليون سهم، نفذت من خلال 19070 عقدا.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 158 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 65 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 53 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي زارة للاستثمار القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 24.39 %، نوبار للتجارة والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 21.82 %، رم للوساطة المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.80 %، دارات الأردنية القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.24 %، ودار الغذاء حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.73 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية الدولية للفنادق حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.89 %، الموارد للتنمية والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.67 %، التأمين الوطنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.14 %، فيلادلفيا لصناعة الأدوية حيث انخفض سعر السهم بنسبة %5.86، والبلاد للخدمات الطبية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.00 %.