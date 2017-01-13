الحرة نيوز –

أظهرت دراسة حديثة محايدة لمجموعة ” المرشدين العرب” – المتخصصة في دراسات اسواق الاتصالات العربية – مؤخرا التوسع والانتشار الكبير لاستخدام الانترنت المتنقل عريض النطاق بتقنية الجيل الرابع LTE ، وذلك مع زيادة اعتمادية الناس الانترنت في كافة شؤون حياتهم والانتشار الكبير للهواتف الذكية.

وقالت الدراسة – التي نشرت نتائجه الاسبوع الماضي – بان عدد المشغلين الذين يقدمون الخدمة في اسواق الاتصالات في المنطقة العربية قد ارتفع مع حلول شهر تشرين الثاني ” نوفمبر” الماضي الى 30 مشغلا.

واشارت الدراسة الى ان خدمات الجيل الرابع التي تتيح الانترنت المتنقل عريض النطاق عبر الهواتف الذكية والحواسيب عبر اجهزة ” الدنغلز” اصبحت متاحة من خلال الـ 30 مشغلا في 12 دولة في المنطقة العربية منها الاردن.

واوضحت الدراسة: “بحلول شهر نوفمبر 2016، كانت خدمات الجيل الرابع (LTE) متوفرة تجاريا في اثنتي عشرة دولة عربية، بما في ذلك جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الجزائر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس”.

وبحسب الدراسة: ارتفع عدد مشغلي الخدمة – الاحدث من بين تقنيات الانترنت والاتصالات المتنقلة – مقارنة بشهر تشرين الاول “اكتوبر” من العام 2015 عندما بلغ عدد مشغلي الخدمة في ذلك الوقت عشرين مشغلا فقط.

واضافت الدراسة بانه الى جانب توافر خدمة الجيل الرابع (LTE) بشكل تجاري في اثنتي عشرة دولة عربية، فإن مشغلي الهواتف المتنقلة الثلاثة في مصر قد حازوا على تراخيص لتقديم هذه الخدمات بحلول شهر اكتوبر 2016، الا ان الخدمة لازالت غير متوفرة حاليا في مصر.

وفي الاردن يقدم يقدم خدمات الجيل الرابع بتقنية LTE المشغلون الثلاثة الرئيسيون للاتصالات المتنقلة: زين، اورانج وامنية.

وتتميز تكنولوجيا الجيل الرابع4G\LTE بسرعات عالية جداً تصل الى150 ميغابايت في الثانية، ما يمهد إلى ثورة مضاعفة في كمية المعلومات المتداولة عبر الإنترنت، فضلا عن استعمال أكبر لمعطيات الأجهزة المحمولة بما يفتح آفاقا جديدة أمام استخدامات رقمية جديدة بحيث سيتوافر للمواطنين نوع مبتكر من عناصر الاتصال والتواصل يتسم بفاعلية وسرعة عالية، مثل الاتصال المرئي بشكل سريع أثناء التنقل، وتدفق وصول الفيديو والتواصل الاجتماعي وعمليات التحميل العالية الجودة عبر الوسائط المتعددة، وتطوير خدمة “المكاتب المتنقلة” لرجال الأعمال عبر هواتفهم الذكية، وخدمات مدمجة عالية الجودة تلبي احتياجات المشتركين المتنامية من حيث تنوع المحتوى والتطور التكنولوجي، كما ستتمكن زين من تسخير التقنية الجديدة بما يخدم إثراء تجربة زبائنها وتحقيق نمو في خدماتها الحالية كخدمة التلفزيون عبر بروتوكولات الإنترنت IPTV، وخدمة الوحدات المتصلة من جهاز الى جهازM2M) – Machine to Machine)، والبناء على مفاهيم الترفيه المنزلي مع أجهزة تلفاز قائمة على بروتوكول الإنترنت (IP based TVs) بالإضافة الى تسريع خطى الشركة في عملية التحول على نطاق واسع إلى ما يعرف بنظام “الحوسبة السحابية.