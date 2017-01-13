الحرة نيوز –

استقر المنتخب الوطني لكرة القدم في المستوى الاولى، قبل قرعة تصفيات كأس اسيا 2019، والتي تُسحب يوم 23 كانون الثاني (يناير) المقبل في الامارات.

ورغم تراجع المنتخب على سلم التصنيف الدولي “فيفا” الى المركز 107 عالمياً والحادي عشر آسيوياً، إلا انه جاء في صدارة المنتخبات الـ24 التي ستشارك في التصفيات والمنتظر انطلاقها في اذار (مارس) المقبل.

وحل المنتخب الوطني بالمستوى الاول الى جانب كل من عُمان والفلبين والبحرين وقيرغيزستان وكرويا الشمالية، في حين جاءت منتخبات الهند وفلسطين وطاجكيستان وفيتنام وهونج كونج وتركمانستان في المستوى الثاني.

كما شهد المستوى الثالث تواجد جزر المالديف ولبنان واليمن وافغانستان وتايوان وميانمار، فيما حلت منتخبات ماليزيا وسنغافورة وكامبوديا وبوتان ونيبال ومكاو في المستوى الرابع والاخير.

وتوزع المنتخبات المشاركة في التصفيات الى ست مجموعات، بواقع اربعة فرق في كل مجموعة، على ان يتأهل الاول والثاني إلى النهائيات التي تقام مطلع العام 2019 بالإمارات بتواجد المنتخبات الـ12 التي تتنافس حالياً على التأهل لكأس العالم 2018 بعد ان حجزت مقعدها مبكراً في “آسيا 2019”.

وسيلتقي النشامى، نظيره الجورجي في مباراة ودية يوم 25 كانون الثاني الحالي في دبي، على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه النشامى في الامارات ابتداءً من الاحد المقبل وحتى يوم 26 من الشهر الحالي.