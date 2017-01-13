الحرة نيوز –

اعتلى فريق الوحدات صدارة دوري المناصير للمحترفين، إثر فوزه الكبير الذي حققه أمس على مستضيفه الحسين إربد وبنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الحسن بإربد، ضمن الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، وبهذه النتيجة يحتل الوحدات الصدارة لأول مرة بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة، في حين تجمد رصيد الحسين عند النقطة 16 وظل بالمركز الخامس بانتظار نهاية مباريات اليوم.

وأخفق فريقا المنشية والرمثا باحتلال الموقع المناسب بعد أن تعادلا بدون أهداف (بنهكة الخسارة) في المباراة التي شهدها ملعب الأمير محمد، وهذه النتيجة بمثابة الخسارة لكلا الفريقين، المنشية الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة أهدر فرصة احتلال المركز الثالث، والرمثا الذي يسعى لمنافسة فرق المقدمة بقي بالمركز السابع وبرصيد 15 نقطة.

وتعادل فريقا شباب الأردن والبقعة 1-1 في المباراة التي جرت على ستاد عمان، فأصبح رصيد البقعة 4 نقاط وتخلى عن المركز الأخير ليتقدم للمركز الحادي عشر، في حين ظل الشباب في مكانه بالمركز الثامن وله 14 نقطة.

إلى ذلك تتجه النية لدى المدير الفني لشباب الأردن جمال محمود لتقديم استقالته، حيث ابدى يوم أمس عدم رغبة بالاستمرار، وستبحث ادارة الشباب اليوم مستقبل الجهاز الفني.

الوحدات 3 الحسين 0

شهد اللقاء أداء مثيرا ومفتوحا من كلا الفريقين، حيث كانت البداية لفريق الوحدات الذي اندفع بتوقيت مبكر نحو مرمى الحسين ووضعه في دائرة الخطر، بعدما قاد رجائي عايد ألعاب فريقه معززا بتحركات احمد إلياس وبهاء فيصل ومنذر ابوعمارة، فيما كان حسن عبدالفتاح ومنذر ابو عمارة يتقدمان خلف المهاجم توريس، مع تقدم للظهيرين محمد الدميري وادهم القرشي، بعدما احكم طارق خطاب وسبيستيان رقابة المهاجم الوحيد للحسين احمد الشقران.

هذه المعطيات جعلت الوحدات الاكثر وصولا وخطورة على مرمى الحسين، واتيحت فرصة مبكرة وثمينة لتوريس الذي وصلته عرضية بهاء فيصل وهو على بعد خطوات من المرمى، لكنه سدد بتسرع كرة اخطأت الشباك، واصل بعدها فريق الوحدات سيطرته وهجماته التي وفرت الفرص تباعا، فسدد حسن عبدالفتاح كرة علت المرمى، قبل ان يتقدم منذر ابوعمارة ويرسل قذيفة قوية من خارج المنطقة استقرت على يسار الحارس الهدف الاول د.16.

في المقابل فإن فريق الحسين اكتفى بالواجب الدفاعي ومراقبة تحركات فريق الوحدات وابعاد الخطورة عن مرماه لذلك لم نلمس أي محاولات جادة من قبل الفريق تعكس اهتمامه بالتقدم، فلم يشكل خطورة تذكر على مرمى الحارس الوحداتي نظرا لاستسلام المهاجم احمد الشقران للرقابة، وضعف الاسناد من احمد غازي واحمد ابوكبير وسمير رجا، لذلك فإن مرمى الوحدات بقي دون تهديد حقيقي، قبل ان يتخلى الحسين عن دوره الدفاعي بمرور الوقت ويمتد نحو مرمى الوحدات، وفاحت رائحة الخطورة من هجماته، وكاد سمير رجا ان يعدل النتيجة عندما وصلته كرة احمد غازي داخل المنطقة فراوغ الدفاع وسدد كرة زاحفة انحرفت قليلا عن القائم، ومع ان الافضلية بقيت للوحدات الذي اهدر له توريس فرصة التعزيز بعد مواجهة تامة مع الحارس صلاح مسعد الذي تصدى ببراعة للكرة، عاد سمير رجا للظهور بكرة بينية جميلة ضربت دفاعات الوحدات وجعلت احمد الشقران بمواجهة مرمى عامر شفيع الذي تألق بالخروج من مرماه والتصدي للكرة.

ومع اندفاع فريق الحسين وانشغاله في البحث عن التعادل؛ استمر ترهل الخط الخلفي للفريق وغياب الانسجام بين لاعبيه، وكان يمكن لتوريس وحسن عبدالفتاح وبهاء فيصل ان يضيفوا المزيد من الاهداف، لكن التسرع والاستعجال بالتمرير والتسديد فوت على الفريق فرصة التعزيز لينتهي الشوط بتقدم الوحدات بهدف دون مقابل.

إثارة وحسم

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وبدأ فريق افضل من خلال نقل الكرة بثبات وفي الوقت الذي حاول احمد غازي وابوكبير والشقران والبديل محمد زينو انطلاقاتهم الهجومية بحثا عن هدف التعادل، كان نجم الوحدات منذر ابوعمارة يخترق ميسرة الحسين ويمرر كرة عرضية تابعها حسن عبدالفتاح على يسار الحارس هدف التعزيز د.54، وضاعت من توريس فرصة الهدف الثالث عندما غمز كرة احمد الياس برأسه جوار القائم، وامام صعوبة اختراق وسط الوحدات ودفاعاته حاول لاعبو الحسين اختصار المساحات بإرسال الكرات الطويلة نحو الشقران الذي وضعته كرة احمد غازي بمواجهة مباشرة مع عامر شفيع، لكن الاخير خرج من مرماه بالوقت المناسب وتمكن من صد الكرة ببراعة، ليأتي رد الوحدات سريعا عبر المبدع حسن عبدالفتاح الذي اطلق قذيفة هائلة من خارج المنطقة استقرت في اعلى الزاوية على يمين صلاح مسعد د.72، وبعد الهدف الثالث رافق الهدوء ايقاع فريق الوحدات الذي زج مدربه بعامر ذيب وفادي عوض وليث البشتاوي على فترات مكان حسن عبدالفتاح وبهاء فيصل وتوريس، فيما استسلم فريق الحسين للخسارة فلم تكن محاولاته مجدية، لينتهي اللقاء وحداتيا وبثلاثية نظيفة وضعته بالصدارة مؤقتا.

المباراة في سطور

النتيجة: الوحدات 3 الحسين 0

الاهداف: سجل للوحدات منذر ابوعمارة د16، وحسن عبدالفتاح 54 و72.

الحكام: ادار اللقاء الحكام محمد عرفة للساحة وعاونه احمد مؤنس وايمن عبيدات للخطوط.

العقوبات: انذار عبدالله ابوزيتون من الحسين وبهاء فيصل من الوحدات

الملعب: ستاد الحسن/ اربد.

مثل الوحدات: عامر شفيع، طارق خطاب، محمد الدميري، ادهم القرشي، سبيستيان، رجائي عايد، احمد الياس، منذر ابوعمارة، بهاء فيصل (فادي عوض)، حسن عبدالفتاح (عامر ذيب)، توريس (ليث البشتاوي).

مثل الحسين اربد: صلاح مسعد، شادي ذيابات، منذر رجا، حامد تورية، قصي نمر، عبدالله ابو زيتون، سمير رجا (محمد زينو)، احمد ابو كبير (بلال الداود)، علاء الشقران، احمد غازي (محمود طالب)، احمد الشقران.

الرمثا 0 المنشية 0

بدأ الرمثا هجومه الضاغط باحثا عن التسجيل، وبعد أن دفع بكوكبة من لاعبيه في منطقة الألعاب التي دانت لنفوذهم أغلب الوقت، والتي لعب فيها أحمد سمير وسعيد مرجان دورا في نقل الكرات للمواقع الأمامية، في ظل كثافة هجومية فرضها داخل منطقة المنشية من جانب مهاجم الرمثا حمزه الدردور، الذي لم يحسن التعامل مع الكرات، وبعد أن نجح عادل الهامي في ضبط إيقاع المنشية الدفاعي، واللجوء إلى تشتيت الكرات من اللمسة الأولى؛ شكل حسان زحراوي محورها مستغلا ميسرة المنشية، فسدد قذيفة بعيدة المدى حولها محمد شطناوي حارس المنشية لركنية، كما تصدى الشطناوي لكرة احمد سمير الذي سدد أرضية زاحفة، بينما مرت تسديدة موسى الزعبي بجانب القائم.

المنشية بدأ الامتداد نحو مرمى عبدالله الزعبي حارس مرمى الرمثا، معتمدا على الكرات المرتدة الطويلة وسرعة لاعبيه، لكن التعامل مع الكرات الطويلة العرضية داخل منطقة الجزاء لم يكن موفقا، بعد أن أجاد مدافعو الرمثا ماركو وعمار أبو عليقة وموسى الزعبي وسليمان السلمان، التعامل مع كرات المنشية الذي كثف من محاولاته التي اصطدمت بجرأة المدافعين ورعونة مهاجميه، وسدد نهار شديفات صاروخية بعيدة المدى ارتطمت بأجساد المدافعين، وعاد خلدون خزامي وسدد كرة ضعيفة بأحضان الحارس، وعاد الرمثا للسيطرة على منطقة العمليات من كافة المحاور وشهدت الدقيقة 44 ركلة جزاء للرمثا عندما تعثر حمزة الدردور من قبل مدافع المنشية، فاحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها سعيد مرجان على يمين شطناوي حارس المنشية الذي تصدى لها ببسالة، ومعها انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لا تغيير

وشهدت مجريات الشوط الثاني أفضلية للرمثا، بعد أن أمسك رباعي خط الوسط بزمام المبادرة، والتنويع في الهجمات سواء من العمق أو الأطراف بقيادة أحمد سمير وسعيد مرجان وإبراهيم الخب وخالد دردور وحسان زحراوي، واستغل الرمثا تراجع المنشية للمواقع الخلفية، ومع كل هجمة كانت تفوح منها رائحة الخطورة، كانت تتكسر أمام الترسانة الدفاعية بقيادة ماركو وعمار أبو عليقة وسليمان السلمان وموسى الزعبي ومن خلفهم الحارس شطناوي، بالمقابل اعتمد لاعبو المنشية على مبادلة الرمثا الهجمات المرتدة من قبل خط وسطهم المكون من وعد الشقران وعمر عبيدات وأحمد ياسر وأحمد إدريس وأشرف المساعيد وإمداد ثنائي هجومه نهار شديفات وخلدون خزامي بالكرات، والأخير انفرد بالحارس الزعبي الذي خلص الكرة من أمامه ببسالة بينما عاد وعد الشقران وسدد كرة قوية بأحضان الزعبي حارس الرمثا .

مدرب الرمثا أشرك علي خويلة وصهيب الذيابات عوضا عن خالد دردور وحسام زحراوي، لتفعيل خط وسطه الذي عانى كثيرا وافتقد للسيطرة في العديد من الأحيان، وأعاد المنشية تنظيم صفوفه مستفيدا من التبديلات التي أجراها المدرب، بهدف تعزيز المنطقة الأمامية وتفعيل خط الوسط وإشرك محمد الصقر وديمبا وسعد الروسان بدلا من احمد إدريس وأشرف المساعيد وعمر عبيدات، وشدد المنشية من هجومه بغية قنص هدف الفوز، لكن كانت دفاعات الرمثا بالمرصاد وبقيت السيطرة دون خطورة باستثناء رأسية حمزة الدردور التي أمسكها حارس مرمى المنشية شطناوي ببسالة، وبينما كانت تمضي المباراة نحو نهايتها لم يسعف الرمثا ما تبقى من وقت لتنتهي المباراة بدون أهداف.

المباراة في سطور

النتيجة: الرمثا 0 المنشية 0

العقوبات: انذر عمار أبو عليقه (الرمثا).

الحكام: أحمد يعقوب وفيصل شويعر وعبدالرحمن عقل ومحمد مفيد.

الملعب : ستاد الأمير محمد

مثل الرمثا: عبدالله الزعبي، سليمان السلمان، ماركو، عمار أبو عليقة، موسى الزعبي، إبراهيم الخب، سعيد مرجان، أحمد سمير، خالد دردور (علي خويله)، حسان زحراوي (صهيب ذيابات)، وحمزة الدردور.

مثل المنشية: محمد شطناوي، عادل هماني، علاء محمود، سليمان عبيدات، احمد ياسر، وعد الشقران، أحمد إدريس (محمد الصقر)، عمر عبيدات (سعد الروسان)، أشرف المساعيد (ديمبا)، خلدون الخزامي، ونهار شديفات.

شباب الأردن 1 البقعة 1

رغم البداية القوية التي لجأ إليها لاعبو الفريقين، والتي منحتهم فرصة السيطرة على منطقة الألعاب وشن الهجمات التي كشفت مرمى الحارسين رشيد منير (البقعة) ومالك شلبية (شباب الأردن) بوقت مبكر، إلا أن هذه (الإثارة) لم تدم طويلا، بعد أن تراجع الأداء الفني والإصرار على إغلاق المناطق الدفاعية بأكبر عدد من اللاعبين.

فريق شباب الأردن اعتمد على التمريرات البينية القصيرة من خلال لؤي عمران وموسى التعمري وخالد أبو رياش ومحمد الرازم، والتي أخذت جهدا ووقتا وما صاحبها أيضا من الألعاب الطائشة التي تكسرت عند مدافعي البقعة، الذين سارعوا إلى تشتيت الكرات الساقطة أمام مرمى الحارس رشيد، حتى أن الكرة التي وصلت إلى التعمري داخل المنطقة تأخر بتسديدها وهو في مواجهة تامة مع حارس المرمى، فيما ابتعدت الكرات العرضية وما أكثرها عن مركز الخطورة وصحوة الحارس في التقاطها.

وأمام الأفضلية النسبية التي ذهبت لفريق الشباب كان فريق البقعة يتخلى عن مناطقه الدفاعية والبدء في بناء الهجمات التي أقلقت مدافعي الشباب كثيرا، وبدا واضحا التناسق بين الخطوط في المحاولات المتكررة للوصول نحو الحارس شلبية، الذي تعرض للتهديد في أكثر من موقف كان أبرزه الكرة التي مررها عدي خضر إلى وسام دعابس، لكن الأخير سددها بأقدام المدافعين، تبعها سلسلة من المحاولات الهجومية التي نتجت من خلال الحركة النشطة للرباعي عمار أبو عواد وبهاء الدين معاذ وعدي خضر وياسين السهل، والتي عالجها الشباب بتوازن دفاعاته.

ومع دخول الشوط الدقائق عادت الإثارة من جديد، بعد أن تبادل الفريقان التهديد، حيث سدد معاذ محمود كرة رأسية التقطها الحارس شلبية، ثم الكرة التي سددها محمد سمير من داخل المنطقة وسيطر عليها الحارس، قبل أن يرد أبو رياش عليهما بكرة سددها قوية من داخل المنطقة انحرفت قليلا عن القائم الأيمن لمرمى الحارس رشيد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدف بهدف

ومع بداية الحصة الثانية ظهر فريق البقعة بصورة افضل بعد أن عزز تواجده في المنطقة الأمامية، مستغلا بعض المساحات في ملعب الشباب، ما مكن أبو حشيش وابو عواد ودعابس وبهاء من بناء اكثر من هجمة ضربت منطقة العمق ووضعت مرمى الحارس شلبية تحت التهديد الفعلي، ولم يستغل محمد سمير الكرة التي ارتدت من الحارس قبل أن يعالجها الدفاع، ثم الكرة التي وصلت دعابس داخل المنطقة وسددها قوية بجوار القائم الأيمن.

مدرب البقعة لجأ الى الأوراق البديلة سعيا لاستغلال سيطرة فريقه على اجواء المباراة، فدفع بالبديل لؤي عدوس مكان عدي خضر، قبل أن يرد عليه مدرب الشباب بادخل رائد النواطير بدلا من سليمان ابو زمع، لتنشط بعدها العاب الفريقين بعد أن اخذ الشباب بالتوغل نحو الجبهة الأمامية من مختلف المحاور، فبدل الرازم وابو رياش وعمران جهدا واسعا في توفير الكرات أمام مهدي والنواطير، وفي الوقت الذي كان فيه الشباب يبحث عن خطف هدف السبق، كان معاذ يهدر لرصة لا تعوض عندما تلكا بتسديد الكرة وهو على فوهة مرمى حارس الشباب، ليأتي الرد سريعا من خلال النواطير الذي أرسل كرة من خارج المنطقة ابتعدت عن القائم بقليل، ليعلن بعدها الشبان عن تقدمه من خلال الهدف الذي سجله محمد خريشة الذي ارتقى للكرة الثابتة التي ارسلها لؤي عمران وسددها براسه غالطت دفاع وحارس البقعة في الدقيقة 78.

ولم يفرح الشاب كثيرا بهذا التقدم، عندما داهم البقعة مرمى الحارس شلبية بكرة ثابتة ارسلها ياسين السهل طار لها بلال عويد وزرعها راسية داخل الشباك هدف التعادل في الدقيقة 83.

وما تبقى من وقت كثف لاعبو الفريقين من طلعاتهم الهجومية وسط حذر وتشديد على على المواقع الدفاعية، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي.

المباراة في سطور

النتيجة: البقعة 1 شباب الأردن 1

الأهداف: محمد خريشة د 78، بلال عويد د 83.

الحكام : عمر المعاني، محمد بكار، محمد الروابدة، قيس غوانمة.

العقوبات : انذر ياسين السهل (البقعة) وحسام ابو سعدة (الشباب).

مثل البقعة: رشيد منير، محمد سمير، اسامة غنام (علي منصور)، بلال قويدر، محمد ابو حشيش، ياسين السهل، عمار ابو عواد، بهاء الدين معاذ (نبيل ابو علي)، وسام دعابس، عدي خضر (لؤي عدوس)، معاذ محمود.

مثل شباب الأردن: مالك شلبية، مصطفى عبيد (ورد البري)، حسام ابو سعدة، محمد خريشة، رواد ابو خيزران، محمد الرازم، لؤ عمران، موسى التعمري، خالد ابو رياش (محمد الشيشاني)، سليمان ابو زمع (رائد النواطير)، مهدي بن محمد.