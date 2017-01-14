الحرة نيوز-

كرّم فرع الزرقاء الثاني التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم، أربعة حفّاظ جدد ضمن مشروع حراء القرآني.

وأنهى كلٌّ من الطلبة (مصطفى فكرى، أحمد العابد، خالد النجار، وسيم السعدي) حفظ كتاب الله تعالى، في مدة لم تتجاوز العامين.

بدروه، أشاد رئيس الفرع عبد الفتاح الشواهين، بالإنجاز المميز، وتوجّه بالتهنئة للحفّاظ بإنجازهم المتميز، وقال: إننا من خلال تخريجكم، نقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: “خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه”.

وخاطب الشواهين الحفظة قائلاً: “اليوم نحتفل بكم في الدنيا، وغداً احتفال أجلّ وأعظم في الملأ الأعظم”.

يذكر أن جمعية المحافظة على القرآن الكريم لديها برامج ومشاريع متعددة في حفظ القرآن الكريم وتدبّره وتجويده، وتسعى جاهدة إلى بث ثقافة القرآن التي ترنو من خلالها إلى المحافظة على عقيدة وسلوك المجتمع الأردني والبعد عن التطرف والفكر المنحرف بنشر الوسطية والفكر القويم.

يذكر أن مشروع حراء يهدف إلى تحفيظ الطلاب كتاب الله تعالى خلال عامين من خلال برامج ولقاءات طويلة، يُعدّها مشرفو المشروع، الذي يديره ويشرف عليه فرع الزرقاء الثاني.