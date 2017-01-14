الحرة نيوز-

قال تجار في السوق المحلية إن سعر طبق بيض المائدة ارتفع قرابة 30 قرشا؛ حيث يتراوح سعر الطبق ما بين 3.55 و 3.8 دينار حسب النوع.

يأتي ذلك في وقت عزا فيه رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن عبد الشكور جمجوم ارتفاع أسعار بيض المائدة في السوق المحلية إلى جشع بعض التجار، بالإضافة الى عمليات غش يتخذها بعضهم من خلال تغليف البيض وتصنيف البيض نباتي وحيواني.

وقال جمجوم إن أسعار بيض المائدة استقرت عند مستوى 3 دنانير للطبق (من أرض المزرعة) منذ بداية الشهر الحالي.

وأكد جمجوم أن أصناف بيض المائدة كافة بمختلف أوزانه يتغذى على الأعلاف النباتية محملا بعض التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وثباتها من أرض المزرعة.

وأضاف جمجوم، في تصريح ، ان سعر طبق بيض المائدة مستقر؛ حيث يبلغ سعر الطبق الذي يزن 2000 غرام من أرض المزرعة قرابة 3 دنانير ويبلغ سعر الطبق الذي يزن 1800 غرام قرابة 2.9 دينار، ويبلغ سعر طبق البيض الذي يزن 1600 غرام قرابة 2.8 دينار.

وبين جمجوم تراجع كميات بيض المائدة قرابة 10 ملايين بيضة في الشهر أو ما يعادل 12.5 % من حجم الإنتاج بسبب انخفاض درجات الحرارة ليصل حجم الإنتاج الشهري من مختلف مزارع المملكة قرابة 70 مليون بيضة في الشهر.

وأكد جمجوم أن أسعار طبق بيض المائدة لم يرتفع من أرض المزرعة رغم زيادة كلف الإنتاج جراء ارتفاع أسعار مشتقات المحروقات والغاز من قبل الحكومة في الفترة الأخيرة. وأضاف جمجوم ان مستويات الطلب والإقبال الشرائي على بيض المائدة ضعيفة في مزارع بيع البيض.

وبحسب جمجوم، يبلغ عدد مزارع الدجاج (اللاحم والبياض والأمهات) في المملكة قرابة 2900 مزرعة يقدر حجم استثماراتها بقرابة مليار دينار، فيما يقدر حجم استهلاك المواطن الواحد من الدجاج من 35 الى 40 كيلوغراما سنويا.

ورفعت الحكومة مؤخرا أسعار كل من أسطوانة الغاز (سعة 12.5 كيلو غرام) الى 10 دنانير بدلا من 6.5 دينار، والبنزين الخالي من الرصاص أوكتان 90 الى 800 فلس للتر بدلا من 700 فلس، والسولار الى 685 فلسا للتر بدلا من 515 فلسا، والكاز ليصبح 685 فلسا للتر بدلا من 515 فلسا.

وقال صاحب مول، ياسر العبادي، إن سعر طبق بيض المائدة ارتفع قرابة 30 قرشا، ليتراوح سعر الطبق ما بين 3.55 و 3.8 دينار حسب النوع.

وأرجع العبادي أسباب الارتفاع الى زيادة كلف الإنتاج وأجور النقل من المصدر، لافتا الى ان ارتفاع الأسعار جاء بعد قرار الحكومة الأخير حول رفع الدعم عن مشتقات المحروقات. وأشار الى ان مستويات الطلب على بيض المائدة في السوق المحلية جيدة رغم ارتفاع أسعاره.

واتفق أحد العاملين في مركز تجاري محمد الأحمد مع سابقه في الرأي حول ارتفاع أسعار طبق البيض حيث ارتفع قرابة 30 قرشا لمختلف أحجام البيض.

وبين الأحمد ان الطلب على شراء بيض المائدة جيد في السوق المحلية رغم ارتفاع أسعاره.

وبحسب التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة حول إنتاج مزارع الدجاج (لاحم، بياض، أمهات) والفقاسات خلال الربع الثالث من العام 2012، ارتفعت أسعار بيض المائدة المنتج بنسبة 36.5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011.

وبلغ سعر بيض المائدة 86 فلساً للبيضة خلال الربع الثالث من العام 2012 مقابل 63 فلساً خلال الربع الثالث من العام 2011