الحرة نيوز-

المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى الذين أفنوا زهرة شبابهم في الذوذ عن الوطن والدفاع عن أرضه وأمنه وإستقراره، الذين تشهد لبطولاتهم أسوار القدس وتلال اللطرون وباب الواد، وجبال نابلس والخليل، وسهول جنين والكرامة والأغوار ، لا يُنكر أحد تضحياتهم منذ إنطلاق الثورة العربية الكبرى ومروراً بتأسيس الأمارة وحروب فلسطين والكرامة والإستنزاف والحرب ضد الإرهاب وإلى يومنا هذا، نستذكر بفخر بطولات من إستشهد من رفاقهم الذين روت دمائهم الزكية أرض العروبة في فلسطين والأردن والجولان، هذا البلد الصامد القابض على جمر العروبة لم يتوقف عن تقديم قوافل الشهداء في سبيل الكرامة والحريّة والأمن والسلام، المتقاعدون العسكريون وإن خلعوا الزِّي العسكري فهم لم يخلعوا إنتمائهم للوطن وولائهم لقائد الوطن، هم رديف قوي لقواتنا المسلحة أيديهم جاهزة لحمل السلاح للدفاع عن الوطن وفي نفس الوقت هم جنود يحملون معاول البناء والتعمير لرفعة الوطن الذي حمته سواعدهم، هم مواطنون أردنيون غالبيتهم حراثون يتأثرون بالقرارات الحكومية المجحفة وبالأوضاع الإقتصادية الصعبة وهم ضد الفساد والمفسدين وليسوا مع خنق الحريات وتكميم الأفواه ولكنهم تربوا على ثوابت وطنية ولا أصدق أن أحد منهم يمكن أن يتجاوزها ويتطاول على مقام قائده الأعلى جلالة الملك المعظّم، حتى لو حاول البعض إستغلال فقرهم وعوزهم وتسجيل المواقف والتلاعب بمشاعرهم، لأنهم أقسموا على الدفاع عن الوطن والولاء لقيادته الهاشمية ولن يحنثوا بقسمهم، المتقاعدون العسكريون همهم وهاجسهم الوطن ويخشون عليه لأن ما يجري الآن هو بداية هدم مؤسسات الدولة والإنزلاق نحو الهاوية لا سمح الله، فأكبر الحرائق تبدأ من مستصغر الشرر .

د. عصام الغزاوي