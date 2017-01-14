الحرة نيوز-

د . الامين ابو هزيم

كل يوم وكل لحظة يثبت جلالة الملك عبدالله الثاني أنه قريب من شعبه وحريص على مصلحة كل مواطن مهما كان صغيرا أم كبيرا

ولاحظنا في الأيام الماضية كيف أنه أجتمع مع الحكومة وأعطى توجيهات لحماية المواطن من موجة غلاء الأسعار وبالعمل الدؤوب وذلك بالاستجابة لأي شكوى والعمل على حلها بالسرعة الفائقة

وعلى مايبدوا فقد أستجابت الحكومة للتوجيهات الملكية ورأينا مدى الانسجام في أداء الفريق الوزاري ومدى الانسجام مع التوجيهات الملكية

والواضح أن الحكومات لاتعرف أن تقوم بعملها بمفردها وربما لاتعرف واجباتها الا عند تدخل الملك مباشرة رغم أن انشغالات جلالة الملك الخارجية قد تحول في بعض الاحيان دون متابعة بعض القضايا وهي من صلب واجبات الحكومات ومن مهامها الأساسية فالملك مشغول بشكل مستمر وجميع همه جلب الاستثمارات للأردن والمساعدات الخارجية فهذا هو حاله منذ توليه لمهام الحكم ولولا هذه الجهود لما وصل الأردن لهذه المرحلة

صحيح أن الظروف الاقتصادية صعبة على الجميع وصحيح أن هذه الظروف أنعكست بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية للمواطن ولكن ماالحل

لايوجد حلول سحرية تنقذ الاقتصاد الأردني من أزمته المزمنة ليس هناك من خيارات سوى الصبر مع أننا نُقر أن بعض اجراءات الحكومة في رفع الأسعار هي مبالغ بها وكنا ننادي دائما باالابتعاد عن جيب المواطن وعدم تحميله ماهو فوق طاقته بل أن جلالة الملك نفسه قد أنحاز للمواطن في هذا الجانب المعيشي الهام وطالب الحكومة بحمايته من شبح ارتفاع الأسعار

نأمل أن تطبق الحكومة التوجيهات الملكية بكل حذافيرها وتنتبه للمواطن كل مواطن لمصلحة الوطن ولتبقى الأمور في مسارها الصحيح