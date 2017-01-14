الحرة نيوز-

وضع أعضاء حكومة الدكتور هاني الملقي استقالاتهم مساء السبت أمام رئيس الوزراء، تمهيدا لاجراء تعديل وزاري واسع صباح الأحد.

وبحسب المصادر فإن الملقي سيقبل استقالة (10-12) وزيرا، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني ووزير الداخلية سلامة حماد ووزير الأشغال العامة سامي هلسة ووزيرة السياحة لينا عناب، فيما سيحتفظ بوزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ووزير الخارجية ناصر جودة ووزير الاعلام محمد المومني ووزير العمل علي الغزاوي.

وينتظر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجدد اليمين الدستوري بعد ظهر الأحد، لتكون التشكيلة جاهزة قبل جلسة النواب المسائية التي سيشرع فيها بمناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2017