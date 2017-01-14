الحرة نيوز-
الضالة والتي تنتشر بكثرة بمناطق اللواء .
وقد حاولت شقيقة الطفل البالغه من العمر 177 عام ، إنقاذه ولكنه هاجمها أيضا وأصاب يديها إلى ان حضر شقيقهم الاكبر وانقذهم بصعوبة .
وقد نقلوا إلى مستشفى توتنجي لتلقي العلاج .
ومن الجدير ذكره أن رجلا منذ شهر قد توفي بمنطقة اللواء على أثر عضة كلب تعرض له بأطراف الصحراء .
وأننا نلفت نظر الجهات المختصه في لواء الموقر على أننا بدأنا نرى أشكالا والوانا للكلاب غير المالوفه لدينا وكأنه جرى عليها تحسين النسل .
لذلك نطلب من الجهات المختصه مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا على أبناءنا