الامانة تتوسع العام الجاري بخدماتها للمدينة والمواطن من خلال نظم المعلومات الجغرافية سلايد شو

تعتزم امانة عمان العام الجاري تنفيذ برنامج الاستعلام عن الاستعمال التنظيمي لقطع الاراضي من خلال قسم الارشاد في مناطق الامانة وبما يسهم من تسهيل اجراءات استخراج المخطط التنظيمي .

وكذلك تنفيذ مشروع المسح الميداني لاصول امانة عمان بتحديد مواقعها وبيان الوضع الحالي لها وجمعها ضمن قاعدة بيانات مكانية ، بالاضافة لتوثيق المسارات السياحية في العاصمة عمان ببناء قاعدة بيانات للمسارات ضمن برنامج تأصيل التراث والهوية لترويج المدينة بشكل علمي .

وحسب مدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية المهندس نضال مرجي فان امانة عمان ستطلق العام الجاري العديد من المبادرات الخدمية ومنها تحديث الطبقات الاساسية الخاصة بامانة عمان مثل ( الاراضي , شوارع ، معالم ، حدود مناطق واحياء ) للحصول على آخر التحديثات الحاصلة على هذه الطبقات .

وتنفيذ مشروع مسارات الطاحنات ببناء قاعدة بيانات جغرافية لمسارات الطاحنات بالاعتماد على نظام تتبع الآليات الالكتروني وتحليل بيانات المسارات للمساعدة في اتخاذ القرارات التي تخدم قطاع المناطق والبيئة بما ينعكس على ضمان بيئه صحيه سليمه وآمنه لمدينة عمان.

ولفت المهندس مرجي الى انه سيتم تحديث بيانات الرصد المساحي للمناطق ببناء قاعدة بيانات جغرافية لادخال كافة البيانات المتعلقة باعمدة الانارة والمناهل والعبارات والناتجة عن عمليات المسح الميداني من مناطق امانة عمان .

ومشروع المساحات الخضراء ببناء قاعدة بيانات جغرافية بالمناطق الخضراء ضمن مدينة عمان بالتعاون مع لجنة عمان خضراء 2020 للمساعدة باتخاذ القرارات المناسبة لمدينة عمان .

وتنفيذ مشروع المقابر وهو عبارة عن تطبيق جغرافي يبين مواقع المقابر وحدودها بالاضافة الى مواقع القبور فيها لتسهيل الاستدلال عليها من خلال صفحة مستكشف عمان الذي سيطلق العام الجاري باللغة الانجليزية .

ومشروع البوابة الجغرافية لموظفي امانة عمان الكبرى (تطبيق جغرافي للموظفين على الشبكة الداخلية) ، ومشروع ( عنواني ) لتعريف الاطفال بثقافة العنوان .