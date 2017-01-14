الحرة نيوز-

التعديل الوزاري لايكفي ..المطلوب رحيل الحكومة سلايد شو

اصبح من المفهوم أن رئيس الوزراء د.هاني الملقي قد أستبق العاصفة الشعبية باجراء تعديل وزاري وهو أسلوب يتبعه أي رئيس وزراء بهدف الايحاء للرأي العام أن سبب الأزمة التي تمر بها البلاد هو بضعة وزراء لم يقوموا بواجباتهم خير قيام وبهدف اطالة عمر حكومته

المطلوب هو حكومة انقاذ وطني تنقذ البلاد من التخبط وتنقذ الناس من الوضع المزري والكارثي التي أوصلتنا اليه الحكومات ومنها بل من أبرزها حكومة الملقي التي لم تبقي للمواطن أي شيء

مالذي سيتغير بعد اجراء التعديل الوزراي ومن هم الوزراء القادمون الذين بيدهم الحال

لانعتقد أن الحكومة ستستعين بوجوه جديدة ولن نفاجأ بقدوم شخصيات يعرفهم المواطن الأر دني وجربهم في حكومات سابقة

ويتساءل المواطن عن دور مجلس النواب مالذي يجعله صامتا ماذا يفعل نواب الأمة