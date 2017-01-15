نفذت السلطات البحرينية، صباح اليوم الأحد، حكما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة

أشخاص تمت إدانتهم بقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي في تفجير في آذار (مارس) 2014، وفقا لما أعلنته النيابة.

وقال رئيس “نيابة الجرائم الإرهابية”، المحامي العام أحمد الحمادي، “تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة”، مضيفا أن “تنفيذ حكم الإعدام قد تم رميا بالرصاص”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بنا).

وأوضح أن تنفيذ الحكم “تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ“.

وكانت محكمة التمييز البحرينية ثبتت الاثنين أحكام الإعدام بحق الأشخاص الثلاثة إضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين دينوا بالتورط في القضية ذاتها.

وشكل حكم محكمة التمييز النهائي بحق المدانين العشرة وجميعهم من الشيعة، آخر فصول قضية مقتل عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة في آذار (مارس) 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة.

والضابط الإماراتي الذي قتل في التفجير كان أول عنصر أمن أجنبي يقتل في البحرين حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ آذار (مارس) 2011 بدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي أطلقتها الأغلبية الشيعية.-(وكالات)