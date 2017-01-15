الحرة نيوز-

باتت ملامح التعديل الوزاري الثاني على حكومة هاني الملقي الثانية واضحة في أعقاب تقديم الوزراء استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء غداً الاحد.

ومن المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك نهار الأحد وفق مصادر افادت برغم أن الوزراء الجدد لم يُبلّغوا في ساعة القسم حتى مساء السبت.

واشار وزراء جدد محتلمون في حديث إلى أن الرئيس الملقي ابلغهم بنيته اشراكهم في التعديل الوزاري حيث اجرى اتصالات مع بعضهم، بينما التقى آخرين خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن ينضم إلى الحكومة في التعديل بين (5 – 6) وزراء جدد بينهم وزراء سابقون، فيما سيتم نقل أحد الوزراء العاملين الى حقيبة اخرى، يرجح معها أن تعود وزارة الخارجية برأس واحد.

ورجّحت المصادر أن يغادر (6 – 7) وزراء على الاقل من بينهم نواب الرئيس ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فيما ستخلو الحكومة بعد التعديل الوزاري من نواب الرئيس.

واشارت المصادر إلى أن هذه الترتيبات التي انجزها الرئيس الملقي خلال الايام الماضية تبقى في حدود المعلومات السابقة مع هامش ضيق في امكانية التعديل أو التبديل في اللحظات الأخيرة قبل اداء القسم.