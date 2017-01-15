الحرة نيوز-

أشتكى عدد كبير من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية أن المكرمة الملكية بصرف 20 دينارا لطلاب المدارس لم تشملهم حيث لم يحول المبلغ لغاية هذه اللحظة الى رواتبهم

وقالوا للحرة أنهم مخصصاتهم التي يستلمونها كل شهر لم تضاف عليها مبالغ المكرمة

الى ذلك ذكرت وزارة التربية والتعليم انه سيتم صرف المكرمة الملكية على النحو التالي: أولاً: العاملون في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة والعاملون في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والمتقاعدون المدنيون والعسكريون ومتقاعدو الضمان الاجتماعي ومستفيدو المعونة الوطنية، سيتم تحويل المبالغ المستحقة لهم على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية مع رواتب شهر تشرين الأول المقبل.

ثانياً: المواطنون من غير الفئات المذكورة سيتم تحويل مستحقاتهم إلى بنك الإسكان للتجارة والتمويل بفروعه جميعها ابتداءً من نهاية شهر تشرين الأول المقبل، وستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بالإعلان عن آلية الصرف لهذه الفئات.

ثالثاً: سيتم تشكيل لجنة في مديريات التربية والتعليم المختلفة ووزارة المالية؛ لدراسة ومعالجة الحالات الخاصة التي لا تمكنهم ظروفهم من استلام هذه المخصصات، مثل: نزلاء مراكز الاصلاح، حالات الطلاق، حالات الوصاية، وجهات الولاية من غير الأب والأم، وأية حالات أخرى.