الحرة نيوز-

يؤدي الوزراء الجدد الذين سيدخلون في حكومة الدكتور هاني الملقي اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني ظهر الأحد في ثاني تعديل على الحكومة التي تشكلت في السابع والعشرين من أيلول الماضي.

وكان مصدر مطلع قال : إن “رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أنهى اختيار الوزراء الجدد الذي سيدخلون في حكومته بتعديل واسع قد يشمل 10 حقائب، يعلن صباح الاحد” .

وأضاف المصدر أن الملقى يتجه الى تقليص عدد نوابه، واخراج وزراء سياديين .

ورجح المصدر ان يغادر وزير الخارجية ناصر جوده موقعه الذي شغله منذ سنوات طويلة، على أن يتولى الموقع أيمن الصفدي .

وفيما يتعلق بوزير الداخلية الذي يدور حوله جدلا نيابياً فيما يتعلق بمذكرة الثقة، فان الملقى نزع هذا الفتيل، بتعيين غالب الزعبي وزيراً للداخلية .

كما اختار الملقي – وفق المصدر – ممدوح العبادي وزير الدولة لشؤون الرئاسة، فيما عين عمر الرزاز وزيراً للتربية خلفاً للوزير محمد الذنيبات .

كما تتردد اسماء كثيرة لدخول التعديل الوزاري من بينهم استاذ الشريعة في جامعة اليرموك د. عبدالناصر ابو البصل وزيراً للأوقاف .

كما ستتولى علياء بوران حقيبة وزارة السياحة خلفا للينا عناب ، و سيتولى حديثه الخريشه حقيبة وزارة الشباب خلفا لرامي وريكات.

وأكد المصدر الى ان هناك اعضاء جددا سيدخلون في مجلس الاعيان،من بينهم وزير الخارجية السابق ناصر جودة