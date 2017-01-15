قائمة بالمناسبات المحلية المتوقعة لهذا اليوم الأحد:-

* محليات: – جلسة مسائية لمجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 20177 الساعة الثالثة والنصف عصرا.

– ورشة عمل تنظمها وزارة الزراعة ومنظمة الفاو حول الغطاء النباتي والتربة الساعة التاسعة صباحا في فندق لاند مارك.

– مؤتمر صحفي خاص بإنجازات نقابة المهندسين للعام 2016 الساعة الواحدة ظهرا في المبنى الاستثماري /الشميساني.

** رياضة: – ضمن بطولة الدوري الممتاز بكرة السلة:- – يلتقي فريقا الجليل ودير ابي سعيد الساعة الخامسة مساء في قاعة الحسن في اربد.

– يلتقي فريقا عنجرة والحرية الساعة الخامسة مساء في قاعة الامير حمزة.

– ضمن البطولة العسكرية بكرة اليد:- – يلتقي فريقا المنطقة الشرقية والفرقة الثالثة الساعة التاسعة والنصف صباحا في قاعة الاميرة سمية.

– يلتقي فريقا سلاح الجو والمنطقة الجنوبية الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة الاميرة سمية.

– استمرار بطولة المملكة بالسنوكر الساعة العاشرة صباحا في قاعة مركز دريم / الوحدات.