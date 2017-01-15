الحرة نيوز-

قائمة بالمناسبات المحلية المتوقعة لهذا اليوم الأحد:- 
* محليات: – جلسة مسائية لمجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 20177 الساعة الثالثة والنصف عصرا.

ورشة عمل تنظمها وزارة الزراعة ومنظمة الفاو حول الغطاء النباتي والتربة الساعة التاسعة صباحا في فندق لاند مارك.

مؤتمر صحفي خاص بإنجازات نقابة المهندسين للعام 2016 الساعة الواحدة ظهرا في المبنى الاستثماري /الشميساني.

** رياضة: – ضمن بطولة الدوري الممتاز بكرة السلة:- – يلتقي فريقا الجليل ودير ابي سعيد الساعة الخامسة مساء في قاعة الحسن في اربد.

يلتقي فريقا عنجرة والحرية الساعة الخامسة مساء في قاعة الامير حمزة.

ضمن البطولة العسكرية بكرة اليد:- – يلتقي فريقا المنطقة الشرقية والفرقة الثالثة الساعة التاسعة والنصف صباحا في قاعة الاميرة سمية.

يلتقي فريقا سلاح الجو والمنطقة الجنوبية الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة الاميرة سمية.

استمرار بطولة المملكة بالسنوكر الساعة العاشرة صباحا في قاعة مركز دريم / الوحدات.

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