الحرة نيوز-

نشرت بعض الصحف المصرية محضر شرطة يفيد بقيام شاب باختطاف واغتصاب خادمة تعمل في منزل رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل.

وذكرت الصحف أن شابا تتبع الفتاة لفترة، واستغل هدوء الشارع الذي يقطن فيه رئيس الوزراء، وغافل الحرس الموجود بالشارع واختطف الفتاة، في السيارة التي كان يقودها، وانطلق بها إلى حديقة الميرلاند، القريبة من منزل رئيس الوزراء، لكنها حديقة مترامية الأطراف، فاغتصب الفتاة، وحصل على ما بحوزتها من مبلغ مالي، و”غويشة” ذهبية.

ونقلت الصحف عن مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، “أن تحقيقا موسعا يجري حول تعدي سائق يعمل بإحدى شركات المقاولات الكبرى على الخادمة”.

وأضافت المصادر أنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة النزهة، وتباشر النيابة التحقيق بالواقعة، وأشارت المصادر إلى أنه تم ضبط المتهمين، وجاري التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الواقعة ودوافعهم. وأكدت المجنى عليها في المحضر الذي حمل رقم 21348 جنح قسم النزهة، وتبين أن المتهم يعمل سائقا بإحدى شركات المقاولات.

نقلا عن الجديد