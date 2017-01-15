الحرة نيوز-

صدرت الارادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، وتاليا نص الإرادة:

‘نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

يعين معالي الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

يعين معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي، وزيرا للداخلية

يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين

يعين معالي السيد بشر هاني الخصاونة، وزير دولة للشؤون القانونية

يعين معالي معالي الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز، وزيرا للتربية والتعليم

يعين معالي السيد حديثه جمال حديثه الخريشه، وزيرا للشباب

صدر عن قصرنا، رغدان العامر في السادس عشر من ربيع الثاني سنة 1438 هجرية، الموافق للخامس عشر من كانون الثاني سنة 2017 ميلادي