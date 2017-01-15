الحرة نيوز-

أشتكي أهالي اليادودة من انتشار الحفر منذ ثلاث شهور

وقال عدد كبير منهم أن شركة أبراج العرب الشركة المنفذة لمشروع المجاري نفذت المشروع منذ ثلاث شهور ولغاية هذه اللحظة لم تقم بطمر الحفريات رغم الشكاوي المستمرة من قبل سكان المنطقة

وتحولت هذه الحفر الى مستنقعات بسبب الأمطار مما أدى لاعاقة حركة المركبات والتسبب في اغلاق الكثير من الشوارع الحيوية

وقال المواطنين للحرة أنهم يواجهون صعوبة في التنقل وقضاء مصالحهم كما يجد أبنائهم صعوبة في الوصول الى مدارسهم بسبب هذه الحفريات العشوائية

كما أدت هذه الحفر الى تعرض سيارات المواطنين الى أضرار بسبب سقوطها في الحفر خاصة في أوقات المساء حيث تتعذر الرؤية

وطالب الأهالي سلطة المياه بحث الشركة المنفذة لمشروع المجاري بالمسارعة الى طمر الحفر خاصة وأن الفصل شتاء