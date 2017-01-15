قال النائب مازن القاضي ان الاوضاع الاقتصادية تجعل البلد على” المحك” واصفا ارادتنا بالمسلوبة في ظل اعتمادنا على المساعدات والمنح. جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه مركز القدس للدراسات بعنوان: “مجلس النواب الثامن عشر: تحديات الأداء والإصلاح” امس السبت لمناقشة الدروس المستفادة من تجربة مجلس النواب السابق، ودوره في إصلاح قوانين العام على طريق الارتقاء بدور مجلس النواب الثامن عشر وأدائه،واشتمل المؤتمر على جلستي عمل . واضاف القاضي ان الحديث عن الاصلاح في الاردن يطول كثيرا مطالبا بالمكاشفة والمصارحة مضيفا ان الاردن تاريخيا في كل عقد يمر بأزمة او فتنة او حرب. وحذر القاضي من الازمة الاقتصادية قائلا: ان وضع البلد على المحك واذا بقينا نتحدث بهذه الطريقة عن الفساد والفاسدين فلن نصل لنتيجة والسؤال هو كيف نضبط النفقات ؟ واضاف ان مشروع رفع الاسعار يعني ان نقول للمواطن انزل للشارع وهذا المشروع يهدد الامن الوطني بظل التحديات التي نعيشها. وقال القاضي ان ما يؤثر على الشأن الاقتصادي ينسحب على السياسي مضيفا ان اردتنا مسلوبة ولا نملك القرارات وحدنا هنالك تدخل بالقرارت قائلا :”ما في قروش لعيون الاردن”وانما هنالك مصالح ومواردنا الاقتصادية هشة ومن يعطيك سيطلب منك وان لم تكن مستقل ماليا فهذا سيؤثر على قرارك السياسي . من جانبه قال رئيس مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ان التهديدات من حولنا كثيرة وهنالك تحديات اقتصادية من نوع غير مألوف والازمة تتحول الى مهدد للامن الوطني ولا يحتمل الامر التماهي للسلطة التنفيذية او البحث عن الشعبوية الزائقة كون الوضع الاقتصادي يمس كل الناس. واضاف الرنتاوي ان النواب هم الاقرب لنبض الشارع واذا فقد المواطن الثقة بمؤسسات الدولة ذهب الى خيارات اخرى ومسؤولية النواب في اعادة الثقة بمؤسسات الدولة والامر يحتاج للعمل حتى يشعر المواطن ان البرلمان قادر على اداء دوره . واشار الرنتاوي الى ان ظاهرة تفشي الغلو منتشرة بمجتمعنا مثل ظواهر العنف اللفظي والمادي وهنالك تزايدلمعدلات الجريمة . وقال الرنتاوي ان من تابع وسائل التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية عليه ان يقلق ليس من الاصوات المرتفعة بل من ردود الفعل الرعناء على الاصوات المنتقدة مما يدخلنا في دوامة لا مصلحة لنا بها. واضاف ان المتابع للجدل بعد الحديث عن سياسة الحكومة التقشفية عليه ان يقلق والمتابع لحوادث الانتخار واعتقال الشخصيات مؤخرا وعند النظر بالاسماء المعتقلة فالامر يدعو ايضا للقلق ودون الاستقرار كل افكارنا ستتراجع اهميتها وتساءل الرنتاوي عن دور المجلس النيابي في حفظ الاستقرار الوطني . وفي ذات السياق قال النائب خالد البكار انه بعد الربيع العربي وثورة التكنولجيا والمعلومات اصبح الشعب شريكا بكل معلومة ولا يمكن اخفاء شيء على الناس. من جانبه قال النائب جمال قموة ان هنالك ترهلا كبيرا في المؤسسات واذا اردنا الاصلاح علينا ايجاد احزاب سياسية فعالة تقود الدولة ودونها لن نصل لنتيجة. بدورها قالت النائب وفاء بني مصطفى ان هنالك قوانين عالقة بين المجلس السابق والحالي منتقدة قانون الانتحاب لان مخرجاته لا تختلف عن القانون القديم. من ناحيته قال النائب موسى الوحش ان الكل يتحدث عن الاصلاح ولكن الاصلاح في واد والعمل بواد آخر قائلا: انه لا توجد ارادة سياسية للاصلاح،واصفا الوحش الحالة بالخطيرة . النائب عبدالمنعم العودات تطرق للاصلاحات الدستورية وقانون الانتخاب، فيما دعا النائب خالد رمضان لفتح قانون العمل قائلا ان هنالك قوى ليبرالية متحالفة مع قوى محافظة لهم امتدادت وموقف سلبي من قانون العمل خاصة بالبنود المتعلقة بحرية التنيظم والمرأة