تواصل امانة عمان العمل على إنشاء شارع الرسالة في منطقة وادي السير وهو إمتداد لشارع الشعب وشارع محمد أحمد المهمل بشارع وادي السير ( الرئيسي ) ، وذلك بتنفيذ أعمال الفتوحات والعبارات الصندوقية .

وحسب مدير دائرة التنفيذ المهندس ايهاب الدباس فان الشارع هو رديف لنزول وادي السير الشارع الرئيسي وسيسهم في اختصار المسافة والربط بين غرب عمان ووادي السير ، وتخفيف الضغط المروري .

وتتابع أمانة عمان تنفيذ شارع نالتشك بأعمال التوسيعات وتعبيد وإنشاء وصيانة الأطاريف وإعادة تأهيل للأرصفة الجانبية وللجزر الوسطية والتقاطعات المرورية .

وحسب المهندس الدباس فان أمانة عمان استكملت تنفيذ العبارات الصندوقية والخطوط الناقلة للمجاري في شارع الستين الرابط بين شارع الملك عبد الله الثاني (المطار) وشارع الشريف علي بن زيد ، وهو جزء من الحلول المرورية التي تنفذها امانة عمان بشمولية في المدينة للحد من الازمات المرورية على شبكات الطرق

وسيسهم الشارع في تخفيف الازمة المرورية على شارع الملك عبدالله الثاني وشارع الملكة زين الشرف ، وفي دير غبار ، وينفذ على مراحل بكلفة تبلغ 6 مليون دينار ، بطول 2 كيلو متر ونصف وعرض 40 متر .

وفي سياق متصل تستكمل الامانة مع نهاية الشهر الجاري الاعمال في شارع الأمير طلال بن محمد _ شفا بدران بطول 2 كم بعرض 30 م ، ويهدف للربط بين مناطق شمال عمان ( منطقة الجبيهة ومنطقتي أبو نصير وشفا بدران ) بشكل خاص ، وصمم ب6 مسارب 3 مسارب لكل إتجاه , بينهم جزيرة وسطية .