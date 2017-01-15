الحرة نيوز –

أظهرت أرقام البنك المركزي، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن نما بشكل طفيف إلى 809.11 مليون دينار في نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 808.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك على موقعه الإلكتروني، يكون صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن قد نما بنسبه 0.1 % في نهاية شهر أيلول(سبتمبر) من العام 2016 أو بزيادة مقدارها تسعة ملايين دينار على الفترة نفسها من 2015.

أما بالنسبة لمقارنة قيمة صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام الماضي مع الربع الذي سبقه فقد انخفض بنسبة 11.5 % ليبلغ 205.2 مليون دينار مقارنة مع 232.1 مليون دينار في الربع الثاني من 2016.

ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

وارتفعت قيمة عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بمقدار 69 مليون دينار أو ما نسبته 3.5 %، ليصل إلى مستوى 1.91 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.979 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2015.

وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفق إلى المملكة قد هبط في العام 2015 بنسبة 31.2 % ليصل إلى مستوى 981.2 مليون دينار مقارنة مع 1.426 مليار دينار مستواه في العام 2014.

وأثرت أيضا التوترات الإقليمية المحيطة بالأردن على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إليه.

يذكر أن الاستثمار الأجنبي كان قد حقق أعلى مقدار قبل عشرة أعوام في العام 2006، ببلوغه أكثر من 2.5 مليار دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ حيث بلغ مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام 2011، ما مقداره 1.05 مليار دينار.