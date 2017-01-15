الحرة نيوز –

ينتظر أن تلتئم لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم باجتماع لها مع دائرة المسابقات خلال الايام القليلة المقبلة، من اجل مناقشة عناوين المرحلة المقبلة لمختلف البطولات والفئات وجدولتها، لاسيما الجزء الثاني من دوري المناصير للمحترفين (مرحلة الإياب)، وكذلك الدور نصف النهائي من بطولة الكأس، بهدف وضع مواعيد انطلاق البطولتين، بالإضافة إلى بطولات الدرجات الأولى والثانية والثالثة والفئات العمرية بما في ذلك بطولة الشباب تحت 20 سنة لأندية المحترفين.

ويتوقع أن يحتاج المجتمعون لأكثر من جلسة والتي سيغيب عنها رئيس لجنة المسابقات طارق خوري الموقوف من قبل الاتحاد 45 يوما في ضوء التصريحات التي ادلى بها الموسم الماضي، وسيرأس الاجتماع نائبه سليم خير، حيث زحمة المباريات والاستحقاقات بما في ذلك مشاركة الوحدات والجزيرة والأهلي في بطولات الاتحاد الآسيوي وكذلك مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات آسيا خلال شهر آذار (مارس) المقبل، تجعل الأمور في غاية الدقة، وستراعي لجنة المسابقات في جدولة الدوري والكأس، فيما إذا كان الوحدات سينتقل للعب في دوري أبطال آسيا، وبالتالي سيفسح المجال أمام الجزيرة والأهلي للمشاركة في الكأس الآسيوية وخلاف ذلك ستقتصر المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي على فريقي الوحدات والجزيرة.

تأجيل مباراة الوحدات والحسين يصطدم باحتجاج الأندية

إلى ذلك وفي ضوء الكتاب الذي تسلمه اتحاد كرة القدم مؤخرا من نادي الوحدات والذي يطلب فيه تأجيل مباراته مع الحسين إربد في الجولة الأخيرة من بطولة الكأس، وفي الوقت الذي ارتأت فيه لجنة المسابقات بالتنسيق مع دائرة المسابقات تأجيل هذه المباراة ليوم واحد فقط، لتقام يوم الجمعة في 3-2 بدلا من يوم الخميس 2-2، في ضوء مشاركة الوحدات بالدوري الآسيوي حيث سيلتقي بينغالورو الهندي في 31-1، بهدف الحصول على راحة كافية للاعبيه، خاصة وأن مباراته مع الحسين قد تكون مفصلية في التأهل للدور الثاني، أبدى عدد من الأندية اعتراضه على ذلك، وخاصة الأندية التي ما تزال تملك الفرصة للتأهل، وطالبت هذه الأندية بضرورة إقامة جميع المباريات في يوم واحد، حتى تتساوى الفرص.

ولعل هذا الطرح قد يؤخذ به خلال الاجتماع القادم، ويتم إعادة جدولة مباريات الأسبوع الأخير من بطولة الكأس لتحقيق العدالة بين جميع الفرق.

“المحترفين” في 9 شباط والكأس في آذار

وفهمت “الغد” من مصادر مطلعة في لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم أن النية تتجه لبدء مرحلة الإياب من دوري المناصير للمحترفين في التاسع من شهر شباط (فبراير) المقبل، بدلا من الثاني من الشهر ذاته كما جاء في المواعيد السابقة التي أعلنها اتحاد الكرة قبل بدء الموسم، على أن تقام المباريات في نهاية الأسبوع وخاصة يومي الجمعة والسبت مع مراعاة مشاركة الأندية في البطولات الآسيوية والمنتخب الوطني.

وفيما يتعلق بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن (المناصير) الذي يقام بمشاركة 8 فرق ستلعب دوريا من مرحلتين (ذهاب واياب)، من المتوقع أن تنطلق هذه المباريات خلال شهر أذار (مارس) المقبل، على أن تقام المباريات وسط الأسبوع وبالاخص يومي الأثنين والثلاثاء، جنبا إلى جنب مع إياب دوري المحترفين.

وعلم أن لجنة ودائرة المسابقات يتجهان لانهاء الموسم في الخامس والعشرين من شهر أيار(مايو) المقبل، أي قبل حلول شهر رمضان المبارك، المتوقع في السابع والعشرين من الشهر ذاته، وبالطبع سيكون ختام الموسم 2016-2017 بنهائي بطولة كاس الأردن، والذي يتزامن مع احتفالات الأردن بعيد الاستقلال.

“الأولى وسط الاسبوع وتغيير النظام الموسم المقبل

وسيصار خلال الاجتماع إلى برمجة بطولة الدرجة الأولى، والتي تقرر أن تنطلق في السابع والعشرين من الشهر المقبل، وفق النظام السابق من مرحلة واحدة فقط، فيما ستقام المباريات وسط الأسبوع ليتسنى للفرق المشاركة اللعب على ملاعب مناسبة.

كما سيتم برمجة وتحديد مواعيد بطولة الدرجتين الثانية والثالثة وحدد موعدهما مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، كذلك سيجري برمجة وتحديد مواعيد وملاعب بطولة الشباب تحت 20 سنة الخاصة بأندية المحترفين.

وعلم أن النية تتجه لدى اتحاد كرة القدم لتطوير بطولة الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل 2017-2018، بحيث يتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني، وهذا النظام سبق العمل به عندما كان الراحل محمود الجوهري يتواجد كخبير في اتحاد كرة القدم.

وتبين أيضا أن الموعد الحالي لبدء بطولة الدرجة الأولى غير مناسب وهذه هي المرة الأولى التي تبدا البطولة خلال فصل الشتاء ويتم ترحيلها من عام لآخر، ولهذا تتجه النية لبدء بطولة الموسم المقبل 2017-2018 جنبا إلى جنب مع دوري المحترفين.