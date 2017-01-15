الحرة نيوز –

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، أهمية توحيد الجهود الدولية في “مكافحة الارهاب والتطرف” والتعامل معه وفق منهج شامل يتناول الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بالاضافة الى البعد الأمني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عقب مباحثات أجرياها بالقاهرة.

وأضاف السيسي أنه ونظيره رئيس بيلاروسيا تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا “الملحة” لا سيما “مكافحة الارهاب ومحاربة الفكر المتطرف” مشيرا الى أنهما اتفقا على ضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بشكل يضمن وحدة دول المنطقة وسلامة أراضيها واستعادة أمنها واستقرارها.

وشدد على الأهمية التي توليها مصر لاقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي والتي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.