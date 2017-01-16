أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين حضروا الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وترأس جانباً منها النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية، كما اعلنت اسماء النواب الذين غابوا بعذر وبدون عذر.

النواب الحضور وهم : اندريه حواري وخليل عطية ومحمد البرايسه وموسى هنطش وعبد الله العكايلة وموسى الوحش وعمر قراقيش وعزيز العبيدي وعبد المحسيري وقيس زيادين وخالد رمضان وصالح العرموطي ومنصور مراد وأحمد الصفدي وخير ابوصعيليك واحمد الرقب واحمد الهميسات ورمضان الحنيطي ونصار القيسي وفضيل النهار وتامر بينو ومصطفى العساف وحسن العجارمة وبركات العبادي ورياض العزام وراشد الشوحه وعبد المنعم العودات ومحمود الطيطي وابراهيم بني هاني ونضال الطعاني وجودت الدرابسه وخالد موسى ابو حسان وفواز الزعبي وعبدالله عبيدات ووائل رزوق ومصطفى الخصاونة وعيسى الخشاشنة وماجد قويسم وخالد البكار وابراهيم القرعان ومعتز ابو رمان وجمال قموه ومحمد الزعبي وعلي حجاحجة ومصطفى ياغي وابراهيم ابو السيد وخالد الحياري وفضية الديات ومحمود العدوان ورجا الصرايرة وعبدالله زريقات وهيثم الزيادين ومصلح الطراونة ومحمد العتايقة ومحمود النعيمات وصداح الحباشنة ورنده الشعار وصباح الشعار وعبدالله القرامسه ومحمد الفلحات وابراهيم البدور وخالد الفناطسة وطارق خوري ومحمد الظهراوي ومحمد نوح وسعود ابو محفوظ ونبيل الشيشاني وقصي الدميسي وفيصل الاعور ومرزوق الدعجة وحمود الزواهرة وموسى الزواهرة ونواف الزيود وعلي الخلايله وعبد الكريم الدغمي ومفلح الخزاعلة وشعيب الشديفات ومحمود الفراهيد وحسن السعود وحسين القيسي وغازي الهواملة وعبد القادر الازايدة ونبيل الغيشان وزيد الشوابكة ومحمد هديب وهدى العتوم وعقله الزبون ومحمد العياصره وكمال الزغول ووصفي حداد وصفاء المومني واحمد الفريحات ومحمد الرياطي وحازم المجالي وإبراهيم ابو العز وحابس الشبيب ومازن القاضي وصوان الشرفات وسليمان الزبن ومحاسن الشرعة وحابس الفايز ونواف النعيمات ومحمد الحويطات وعواد الزوايدة وديمه طهبوب وانتصار حجازي وهيا الشبلي ومنال الضمور وابتسام النوافله وحياة المسيمي وريم ابو دلبوح وانصاف الخوالدة ومرام الحيصة ووفاء بني مصطفى ومنتهى البعول وعليا ابو هليل وزينب الزبيد وشاهه العمارين.

اما النواب الذين غابوا بعذر فهم : عبد الرحمن العوايشه ويحيى السعود واحمد اللوزي ويوسف الجراح ورائد الخزاعلة وعدنان الركيبات ورسمية الكعابنة.

فيما غاب بدون عذر النواب : حسني الشياب ومجحم الصقور وفوزي الطعيمه