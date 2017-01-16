الحرة نيوز-

ينشغل الشارع الزرقاوي بمآساة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما أختفت فجأة وفي ظروف غامضة للغاية

والدها الذي يدعى صالح عبدالله صالح عبد الحليم روى للحرة تفاصيل اختفاء ابنته

وقال في اتصال هاتفي أن ابنته التي تدعى وفاء خرجت لتستقبل صديقتها مساء الأربعاء الماضي حيث وقفتا عند مدخل المنزل وكانتا تتحدثان مع بعضهما البعض وبعد مضي فترة من الوقت طال وقوفهما عند باب المنزل فخرج والدها ليطمئن عليها فلم يجدها فساوره القلق فأنتظر لبعض الوقت معتقدا أنها عند صديقتها في منزلها ولكنها لم تعد

وأضاف أن غيابها عن المنزل طال منذ مساء الأربعاء الماضي ولغاية اليوم الاثنين فسارع لتقديم شكوى لدى مركز أمن الحسن وسجل افادة باختفائها وبكامل التفاصيل التي رواها للحرة غير أنه لغاية هذه اللحظة لم ترده أي معلومات من مركز أمن الحسن أو من أي جهة أخرى مناشدا المواطنين والجهات المختصة مساعدته بالعثور عليها