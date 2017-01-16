الحرة نيوز-

ذكرت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن حادثة وفاة طبيب بيطري ومساعده، يوم أمس؛ نتيجة افتراس ثلاثة أسود، لم تقع داخل أي من المحميات الأردنية.



وأضاف البيان: “تؤكد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أن الحادثة لم تقع في أي من المحميات الطبيعية التي تديرها والتابعة لها، وإنما وقعت في مقر مأوى للحيوانات، والعناية بها، وهو ليس تابعًا للجمعية”.

وأكدت الجمعية أن المحميات الطبيعية في الأردن لا تحتوي على أي أسود أو نمور، ولا حتى داخل أقفاص، ومثل هذه الأنواع انقرضت بالكامل من البرية الأردنية، ومن المحميات الطبيعية”.

وطالبت الجمعية بتحري الدقة من قبل وسائل الإعلام قبل نشر أي معلومات؛ تجنبًا للتأثير في السياحة، وزيارة المواطنين للمحميات