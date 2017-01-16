الحرة نيوز-

قبل نشر تفاصيل هذه الشكوى نبدي استغرابنا مما وردنا كون شركة اليرموك للتأمين من الشركات العريقة والمعروفة وذات مصداقية وسمعة طيبة ولها اسمها في الأسواق

وفي التفاصيل أشتكى لموقع الحرة الكثير من الأشخاص والمواطنين الذين يترددون على موقع الشركة الكائن في الرابية من تعرضهم لمضايقات من موظفين أمن وحماية يتولون حراسة الشركة وتعرضهم لمعاملة غير لائقة علما أن هؤلاء الأشخاص غير معينين من قبل أي شركة أمن وحماية حيث قامت الشركة بتعيينهم على مسؤوليتها مما يؤدي الى حدوث مشاكل بين هؤلاء الأشخاص ومن يترددون على المحلات التجارية الكائنة بالقرب من الشركة

السؤال موجه للجهات صاحبة الاختصاص حول كيفية عمل هؤلاء الأشخاص بشكل مخالف للقانون علما أن أي شركة أمن وحماية يتوجب عليها تقديم كفالات للدولة