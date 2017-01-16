الحرة نيوز –

أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور يوم اول من امس الاحد بان الهيئة حريصة على مواكبة احدث التقنيات والتوجهات العالمية في قطاع الاتصالات، حيث بدأت الهيئة العمل على دراسة والتحضير التنظيمي لخدمات الجيل الخامس التي من المتوقع ان تقدم خدمات انترنت بسرعات وسعات عالية جدا.

ورغم ان الكثيرين يعتقدون بانه من المبكر الحديث عن خدمات الجيل الخامس الا ان بعض دول العالم والجهات المعنية بالاتصالات بدأت الحديث والدراسة وباشرت تجربة تقنية واجهزة هذه الخدمات الاحدث من بين اجيال الاتصالات، الا ان هيئة الاتصالات الاردنية بحسب الجبور بدات مبكرا التحضير لهذا الجيل من التقنيات حتى تكون اسواقنا جاهزة لاستقبال مثل هذه التكنولوجيا.

وقال الجبور لقاء صحافي – استعرض انجازات وتوجهات الهيئة – ان ” تنظيم الاتصالات” بدأت التحضير التنظيمي لخدمات الجيل الخامس التي من شأنها تعزيز تغطية وسعات الانترنت عريض النطاق”.

واوضح في رده على اسئلة لـ ” الغد” : ان التحضير التنظيمي يشمل توفير الطيف الترددي اللازم والتنسيق مع المعنيين وتعديل الخطة الرقمية.

وقال بانه من المتوقع عالميا ان تدخل الخدمة في العام 2021 ، وذلك حتى يجري انتاج واستقرار الاجهزة الخاصة بالخدمة، التي قال بانها ستدعم بقوة مفاهيم انترنت الاشياء والرقمنة وتطبيقات الصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني وغيرها من تطبيقات الاقتصاد الرقمي، لا سيما وان الجيل الخامس من المتوقع ان يوفر 4 اضعاف السعات الحالية للانترنت.

ولا تزال شبكات الجيل الخامس 5G في طور الدراسة والتجريب في المرحلة الحالية، وهي بالمجمل عبارة عن شبكات تركز على تعزيز التغطية وسرعة نقل البيانات، إلا أنه لم يتم الاتفاق على وضع معايير محددة لشبكات الجيل الخامس 5G حتى يومنا هذا.

وتعتبر خدمات الجيل الرابع والثالث هي الاكثر سوادا واستخداما اليوم في جميع اسواق الاتصالات حول العالم، والاكثر تركيزا واستثمارا من قبل المشغلين حيث كانت دراسة لمجموعة “المرشدين العرب” المتخصصة في دراسة اسواق الاتصالات صدرت مؤخرا اكدت بان الجيل الرابع ينتشر في اسواق 12 دولة عربية من خلال 30 مشغلا ومنها 3 مشغلين يقدمون الخدمة في الاردن.

وتظهر اخر الارقام بان عدد اشتراكات الانترنت في المملكة يقدر اليوم بـ 8.7 مليون اشتراك معظمها من اشتراكات الجيل الثالث والجيل الرابع.