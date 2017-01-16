الحرة نيوز –

أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم اول من امس على اهمية الاجراءات والمشاريع والانظمة التي تبنتها والتي ستتبناها المرحلة المقبلة لتمكين الهيئة فنيا وتطوير وتعزيز قدرات مواردها البشرية، معلنة تدشين المركز المتخصص لمراقبة جودة خدمات الاتصالات الخلوية ومحطات البث الاذاعي العاملة وفق التشكيل التردديFM والمصمم وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير العالمية المستخدمة.

وسيكون هذا المركز وانظمته بشكله المتكامل الاول من نوعه على المستوى العربي وفقا لاعلان هيئة الاتصالات.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس غازي الجبور ان الهيئة عملت خلال العام الماضي وستواصل العمل على مشاريع واجراءات من اجل رفع المقدرة الفنية للهيئة من خلال رفدها بالانظمة الفنية الحديثة والمتخصصة، وتوفير التدريب اللازم للعاملين من خلال كبرى الشركات العالمية، ومضاعفة أعداد العاملين في الجانب الفني.

واكد ان الهيئة عملت ايضا وستواصل العمل لتطبيق أحدث الممارسات العالمية في تقييم جودة الخدمة، وإدخال منظور جودة التجربة للمستفيد، وتقييم الشبكة من خلال استخدام مؤشرات الجودة الرئيسية ((KQIs.

واوضح الجبور أن تدشين المركز سيتيح اجراء كافة القياسات والفحوصات الفنية المتعلقة بجودة خدمات الاتصالات الخلوية وتحليل تلك الفحوصات والقياسات واستخلاص مؤشرات الجودة وعكسها بشكل الكتروني وفوري على شاشات المراقبة الموجودة في المركز والمرتبطة الكترونيا مع مجسات الفحص الميدانية المتنقلة والثابتة، والتي تقوم بدورها باجراء كافة أنواع القياسات والمتعلقة بجودة خدمات الاتصالات الخلوية والتغطية لجميع انواع التكنولوجيا المستخدمة (2G,3G,4G ) وارسالها بشكل فوري الى الخوادم الموجودة في الهيئة ليتم تحليلها وعرضها من خلال شاشات المراقبة الموجودة في المركز.

وأكد أن استخدام هذا النظام لقياس الجودة وربطه مع مركز المراقبة يمتاز بسهولة تغيير متطلبات وسيناريوهات الفحص عن بعد، وذلك من خلال اتاحة المجال أمام الكوادر المتخصصة في الهيئة عمل برنامج الفحص اللازم داخل مركز المراقبة وارساله الكترونياً الى المجسات من أجل تنفيذ واجراء القياسات المطلوبة.

وقدّم مدير الدائرة الفنية في هيئة الاتصالات المهندس عمر العودات شرحا تفصيليا عن المركز وانظمته واجراءات وتفاصيل العمل فيه.

وعلى صعيد متصل قال المهندس الجبور أن مركز المراقبة يشمل أيضا نظاما متطورا خاص بمراقبة عمل محطات البث الاذاعي العاملة وفق التشكيل الترددي (FM) من 87.5 م.هـــ الى 108 م.هــ لغايات ضبط عملها داخل المملكة والتأكد من مدى التزام مشغلي محطات البث الاذاعي بالشروط والاسس والمعايير الفنية الواردة برخص الترددات الممنوحة لها، بالاضافة الى رصد وتفادي حدوث اي مشاكل تتعلق بالتداخل السلبي والتشويش الراديوي والمساهمة في تمكين الهيئة من إيجاد قنوات ترددية جديدة يمكن ترخيصها لمحطات البث الاذاعي الراغبة بالعمل داخل المملكة.

وقدم رئيس قسم التفتيش في دائرة الترددات في هيئة الاتصالات المهندس بهاء هلسة شرحا تفصيليا عن نظام مراقبة عمل محطات البث الاذاعي.

ومن جهته قال الجبور بان الهيئة ومن اجل تحفيز المنافسة في سوق الاتصالات على اساس الجودة فقد اعلنت العام الماضي عن جائزة المشغل الأفضل لشبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة والتي من المتوقع ان تصدر نتائجها لاول مرة في شهر نيسان (ابريل) المقبل.

وقال ان الجائزة ترتكز على معايير متخصصة منها: القياسات الموضوعية والتي تعتمد على القياسات الفنية الميدانية ، القياسات الفردية والتي تعتمد على قياس الرضا الشخصي للمستفيدين ، وقياس مدى معالجة كل شركة لشكاوى المستفيدين.

واكد الجبور بان الهيئة ستعمل على رفع المقدرة الفنية للهيئة من خلال رفدها بالانظمة الفنية الحديثة والمتخصصة، وتوفير التدريب اللازم للعاملين من خلال كبرى الشركات العالمية، ومضاعفة أعداد العاملين في الجانب الفني.

واضاف : كما ستعمل الهيئة على تطبيق أحدث الممارسات العالمية في تقييم جودة الخدمة، وإجراء الفحوصات الفنية والزيارات الميدانية والتحقيقات المتعلقة بمستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المرخصة، وإطلاعهم على مواطن الضعف في شبكاتهم للعمل على إجراء التحسينات والتطويرات اللازمة.

ولغايات تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على جميع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة، تم القيام باعداد مسودة تعليمات جديدة للحصول على الموافقة النوعية لادخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لغايات اعتمادها، بحيث تتضمن توحيد جميع التعليمات ذات العلاقة، واعتماد نموذج موحد ومبسط يغطي كافة المتطلبات والشروط لادخال الأجهزة المذكورة، كما قامت الهيئة بإنشاء مكتب دائم لها في جمرك مطار الملكة علياء الدولي ، واستحداث قاعة خدمة المراجعين (One-Stop-shop) في الهيئة، وذلك لغاية التسهيل على المراجعين فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بإدخال أو استيراد أجهزة الاتصالات المتنوعة، حيث تم رفد القاعة بكادر متخصص (فني ومالي) يقوم باستلام الطلبات المختلفة من المراجعين ضمن آلية واضحة ومبسطة وضمن وقت ومكان محدد لانجاز تلك المعاملات.

واشار الى انه تم تركيب شاشات تفاعلية Interactive Kiosk تمكن متلقي الخدمة من الاطلاع على أنواع الخدمات المقدمة من الهيئة، وكيفية الحصول على تلك الخدمات والمتطلبات اللازمة لكل خدمة، إضافةً إلى إمكانيّة طباعتها.

واكد الجبور بان الهيئة ستعمل على توسيع نطاق خدمات النافذة الواحدة العام الحالي.

واكد كذلك بان الهيئة تعمل على تحديث نظام تلقي الشكاوى وزيادة كفاءته من جانب متابعة الشكاوى مع الشركات وتقليل الوقت اللازم للتعامل مع الشكاوى.