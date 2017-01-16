الحرة نيوز –

ينتظر نادي الوحدات وصول محترفه الفلسطيني أحمد ماهر-لاعب فريق الظاهرية- خلال الأيام القليلة المقبلة، لاتمام صفقة انتقاله رسميا إلى صفوف فريق الكرة، ومشاركته مهمته الآسيوية التي يخوض فيها الوحدات أولى لقاءاته أمام بنجالور الهندي، من خلال المباراة التي تقام في عمان 31 الشهر الحالي، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للكرة القدم، وكذلك ظهوره مع الفريق في إياب دوري المناصير لكرة القدم ومسابقة كأس الأردن.

وتوصل الوحدات إلى اتفاق رسمي مع إدارة نادي الظاهرية الفلسطيني، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل انتقاله إلى صفوف الوحدات، وسط رغبة كبيرة من اللاعب الملقب بـ”نيمار” فلسطين، تبعا لمهارته في صناعة الألعاب، وقدرته على تسجيل الأهداف، والذي يأتي أول خطوات التعزيز لفريق الوحدات، وفقا لتنسيب المدير الفني العراقي عدنان حمد، الذي راقب اللاعب ووقف على مستواه وفنياته وقدراته من خلال تسجيلات “الفيديو” برفقة جهازه المعاون، وأكد على أهمية تواجده في فريق الوحدات وانضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الملحية، وتسجيله ضمن سجلات الفريق في المهمة الآسيوية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث يدرس الوحدات مسألة توقيعه لنصف موسم أو موسم ونصف خلال تواجد ماهر برفقة أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الظاهرية في عمان.

“إنجاز انتقال راتب”

على صعيد متصل، ينتظر نادي الوحدات ايضا وصول وفد السالمية الكويتي، بحسب الاتصال الأخير والخطابات الرسمية التي جرت بين الناديين مؤخرا، والتي تفيد قدوم مسؤول الكرة في إدارة السالمية طارق الكندري برفقة اللاعب الأردني عدي الصيفي إلى عمان خلال اليومين المقبلين، وذلك لاتمام صفقة انتقال لاعب الوحدات صالح راتب إلى صفوف الفريق الكويتي، على سبيل الإعارة لنصف موسم، وسط تأكيدات الجانب الكويتي على دفع حصة النادي نقدا وقدرها “40” ألف دولار مقابل 50 ألف دولار للاعب على أن يوقع راتب للوحدات قبيل انتقاله لصفوف السالمية الكويتي بشكل رسمي.

“بهاء فيصل وتعديل عقده”

وفي ذات السياق، يعيش لاعب المنتخب الوطني وفريق الوحدات بهاء فيصل أفضل حالاته، وفقا لقرار مجلس إدارة نادي الوحدات القاضي بتعديل مقدم عقد اللاعب من 3 آلاف دينار إلى 6 آلاف دينار مع انطلاق مع مرحلة اياب دوري المناصير لأندية المحترفين بكرة القدم، وهو الأمر الذي انصف اللاعب الذي يقدم مستويات متطورة مع الفريق، وابداعه في مركزه الجديد-المنطقة اليسرى من خط الوسط-، ومساهمته في صنع وتسجيل الأهداف الحاسمة، وهو الأمر الذي قدمه من جديد إلى تشكيلة المنتخب الوطني الأول الذي يستعد بقيادة الإماراتي عبد المسفر في دبي لخوض غمار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات آسيا بالإمارات 2019.

“مصير توريس”

ما يزال مصير المحترف البرازيلي توريس غامضا إلى حد كبير، من حيث بقائه في صفوف الوحدات او مغادرته للاحتراف على سبيل الإعارة، خاصة في ظل تلميحات بإنتظار توريس لعقد احتراف من احد الاندية “العُمانية عن طريق نادي الوحدات، وما تزال الأمور “ضبابية” في أفكار المدير الفني عدنان حمد، وتراجع المؤشر التهديفي لتوريس مع الفريق الوحداتي على خلاف ما ظهر عليه في إياب الموسم الماضي مع الفريق عندما سجل 11 هدفا في 7 مباريات، إلا أنه في الموسم الحالي يغيب طويلا وحضر قليلا في قائمة هدافي الفريق التي يتصدرها منذر أبوعمارة بتسجيله 6 أهداف بالدوري وآخر بالكأس في 11 مباراة دوري و4 مباريات بالكأس، في الوقت الذي تراجعت فيه قدرات توريس التهديفية الذي سجل هدفين بالدوري من 11 مباراة و3 بالكأس من 4 مباريات، وهو الأمر الذي يتضح خلال الفترة المقبلة.

انتظار رد اتحاد الكرة

وينتظر نادي الوحدات رد اتحاد الكرة من خلال لجنة المسابقات فيه، حول الطلب الذي تقدم به النادي مؤخرا، بتأخير مباراته أمام الحسين إربد في الجولة الاخيرة من الدور الأول لمسابقة كأس الأردن لكرة القدم، وفق المباراة المقررة في الثاني من شباط (فبراير) المقبل، لتقاربها إلى حد كبير مع موعد مباراته أمام بنجالور الهندي التي تقام في عمان في 31 كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث تشير المعلومات الأولية الواردة أن النية تتجه لدى لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إلى تأخير جميع مباريات الجولة الاخيرة والحاسمة للمجموعة الثانية في مسابقة كأس الأردن، تبعا للمنافسة الشرسة والتقارب النقطي بين الفرق الطامحة بالتأهل الى الدور الثاني من جهة، إلى جانب تنفيذ التعليمات الاتحادية التي تشير إلى إقامة مباراة محلية للفريق المشارك في بطولة عربية أو قارية، بعد 72 ساعة من موعد مباراته الخارجية التي تقام في عمان.