الحرة نيوز –
– مُنَّور حسني بيك الجراح – خلف المستشفى الاستشاري
– حسام عبد الكريم عبد المجيد البرغوثي – عرجان
– ايوب اسماعيل الجدع القواسمي – عرجان
– سامي حمدي الهدهد – الشميساني
– سما زهير احمد ابو سلمى – خلدا
– وداد جميل نسطاس – مادبا
– خليل عمر محمد موسى تحبسم – الجمعية الخيرية الشركسية
– مصطفى نضال مصطفى كافيه – الفيصلية
– فتحي عبدالرحمن سالم سويلم – بجانب جامعة البتراء
– «محمد زياد» عفيف عبدالرحيم شاهين – تلاع العلي
– حنان رامز شاهين – تلاع العلي
– تمام قاسم الحوراني – المدينة الرياضية
– فضه موسى طعمه حداد – ديوان آل حداد
– سالم محمد حسن الترك – منطقة الكرسي
– «يوسف ياسين» محمد مصلح الفحماوي – الشميساني