الحرة نيوز –

– مُنَّور حسني بيك الجراح – خلف المستشفى الاستشاري

– حسام عبد الكريم عبد المجيد البرغوثي – عرجان

– ايوب اسماعيل الجدع القواسمي – عرجان

– سامي حمدي الهدهد – الشميساني

– سما زهير احمد ابو سلمى – خلدا

– وداد جميل نسطاس – مادبا

– خليل عمر محمد موسى تحبسم – الجمعية الخيرية الشركسية

– مصطفى نضال مصطفى كافيه – الفيصلية

– فتحي عبدالرحمن سالم سويلم – بجانب جامعة البتراء

– «محمد زياد» عفيف عبدالرحيم شاهين – تلاع العلي

– حنان رامز شاهين – تلاع العلي

– تمام قاسم الحوراني – المدينة الرياضية

– فضه موسى طعمه حداد – ديوان آل حداد

– سالم محمد حسن الترك – منطقة الكرسي

– «يوسف ياسين» محمد مصلح الفحماوي – الشميساني

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