الحرة نيوز-

يبدوا أن عاصفة الانتقادات ستبقى تلاحق وزير التربية والتعليم الجديد د.عمر الرزاز

وعلى مايبدوا فأن الكثير من الناشطين يترصدون أي هفوة ويتصيدونه

تناقل ناشطون اردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنشور منسوب الى وزير التربية والتعليم الجديد عمر الرزاز تحمل اخطاء املائية وطباعية فاضحة ـ على حد وصفهم.

وجاء في المنشور “: نشكر الله عز وجل على وصولنا (الي) هذا المنصب الذي يحتاج الى بذل جهد ويحتاج (الي) (انشاأ) جيل مستقبل و(انشاأ) جيل فكري مثقف ، (ثم ندعي الي) الله ان نكون عند حسن ظن الشعب الاردني ، سنعمل الكثير معكم ولكن نرجو (انت) تعملو معنا.

وعلى ما يبدو ان وزير التربية الرزاز لديه حاسوب يعاني من خلل كبير، او ان بهجة الرزاز بالمنصب الجديد افقدته بعض قواعد اللغة العربية الاساسية