الحرة نيوز-

من أبناء لوائي ديرعلا والأغوار الاشمالية من عدم وصول الباصات. العمومية العاملة على خط ديرعلا عمان الى نهاية. الخط. في مجمع باصات الشمال ، مما يزيد من اعباء الكلف المالية المترتبة جراء. تنقلهم بأكثر من وسيلة نقل للوصول الِى مواقع عملهم .

رائد الصلاحات قال يوميا نغادر من ديرعلا الى عمان نعاني خلالها من سلوكيات السائقين من حيث عدم التزامهم بالوصول الى نهاية الخط وتنزيل الركاب بمواقع غير مناسبة وترك السيدات والأطفال والمرضى على جنبات الطرق ليقع الكثير فريسة السيارات العمومية او الخاصة التي تعمل مقابل الأجر ليكمل الناس مشوارهم اما للعمل او الوصول مبكرا لموعد المستشفى او مقابلة ما ، والاهم من ذلك التلاعب بقيمة الاجور حيث لا يلتزم الكثير من سائقي الباصات بقيمة الاجور الحقيقة والمقررة رسميا مما يضاعف من حجم الاعباء على العائلات التي من كان لديهم طلبة بالجامعات .

المحامي مؤيد المحسن أشار الى ان حجم المشكلة يتعدى الأبعاد المالية ليصل الى ابعاد تتصل بالوقت وبمصالح الناس فالبيانات العاملة على هذه الخطوط هي لا تملك حيازة العمل على هذه الخطوط إنما هي تعمل بصفة مشغل من خلال تصريح تحصل عليه من هيئتك تنظيم قطاع النقل الذي يمكن لها سحب التصريح وبالتالي يصبح من غير الممكن لأي باص العمل على اي خط عام ، المشكلة هنا ان سائقي الباصات او مالكيها يعتقدون بأنهم مالكي الخطوط الى حد التحكم بالركاب من حيث عدم الوصول الى نهاية الخط بيع الركاب الى باصات اخرى عملية تشبه الى حد مبيد طريقة المتاجرة بالبشر وهذا سلوك خطير لا يتوافق مع قانون السير او مع تعليمات هيئة تنظيم قطاع النقل اضافة الى انه يقترب من شبهة المتاجرة بالبشر وهو ما على المسؤولين الانتباه اليه جيدا ٠

السائق فتحي العلاقمه قال الباصات تصل الى نهاية خطوطها لكن هناك باصات تحمل تصاريح لا يمكن لها ان تخالف مضمون التصريح ويمكن لأي راكب ان يطلب من صاحب الباص إيصاله الى نهاية الخط ويمكنه ان يتقدم بشكوى لدي الأمن العام بشكل مباشر ٠

السائق احمد ابو غنمي يقر بان هناك باصات لا تصل الى نهاية الخط من ديرعلا الى مجمع باصات الشمال والسبب في ذلك يعود الى تقصير هيئة تنظيم قطاع النقل التي لا تعمل على توضيح وتجزئة قيمة الاجور حسب الواقع فالمطلوب ان توضع لوحة الاجور بشكل مفصل توضح قيمة الاجور من ديرعلا الى صويلح ومن ديرعلا الى الجامعة وصولا الى المجمع الشمالي لان هناك حقيقة من يحص اجرة ديرعلا عمان والبالغة ٩٠ قرش دون الوصول الى نهاية الخط ودون تأمين الركاب بباص اخر مما يفرض على الركاب دفع اجور متعددة تزيد عن قيمة الأجر الحقيقي وهذا للأسف اُسلوب خاطيء يرتكبه البعض منا كسائقين دون مراعاة ظروف المواطنين وخاصة طلبة الجامعات .

في سياق متصل اشكى العديد من أبناء الاغوار من ارتفاع قيمة اجور المواصلات غير المنصفة والعادلة من حيث التوزيع الجغرافي يقول السيد عِوَض الشحادات جميع الباصات العمومية العاملة على خطوط ديرعلا صويلح عمان الجامعة الأردنيه او البقعه ديرعلا تتقاضى اجر قيمته ٩٥ قرش وجميع هذه الباصات لا يوجد لها مواقف أصلا في مدينة صويلح ومع ذلك يتم تنزيل الركاب والاصطفاف في صويلح وعلى الراكب استكمال مشواره باجور جديده

على الرغبم من وجود عدد كاف من الباصات العاملة على خطوط ديرعلا السلطة، ديرعلا عمان فان ايام الأحد والاثنين من كل أسبوع تشهد أزمة غير مسبوقة بسبب عدم انتظام وصول الباصات من عمان الى ديرعلا او من عمان الى ديرعلا والبقاء في كراجات عمان والسلط الى حين امتلاء الباص على حساب الركاب في كراجات ديرعلا مما يدفعهم الى استعمال الباصات الخصوصية ودفع أحور مضاعفة مطالبين هيئة تنظيم قطاع النقل التدخل في تنظيم ومراقبة الأجور ووصول الباصات العمومية الى نهاية الخط