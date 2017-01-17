الحرة نيوز- خاص

ينشر موقع الحرة تقريرا عن ممارسات احدى شركات التأمين المعروفة التي يعتبرها المستفيدون من خدمات التأمين الصحي ويحملون بوالص تأمين تعود للشركة ذاتها غير مقبولة علما أنه سيتم نشر تقارير صحفية أخرى في وقت لاحق حول قضايا أخرى وهي موثقة

وفي التفاصيل وفي حالة وجود مطالبة مالية من قبل المستشفيات والكراجات والأطباء يتم تحويلهم لاحدى شركات بطاقات الدفع الالكتروني علما أن رئيس مجلس ادارة شركة التأمين هو ذاته رئيس مجلس ادارة شركة بطاقات الدفع الالكتروني بغية حسم نسبة 2% من قيمة المطالبة المالية بدل خدمة اجبارية يعني لغايات التنفيع رغم أن أصحاب المطالبات المالية لايستفيدون من شركة خدمات بطاقات الدفع الالكتروني