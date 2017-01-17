الحرة نيوز-

انتقد النائب غازي الهواملة برامج ‘الخصخصة والمصمصة’ على حد تعبيره ، و التي كانت الحكومات السابقة تروج لها، زاعمة انها برامج لتقليص العجز زيادة النمو والرفاه الاقتصادي ، وكانت النتيجة عكس ذللك تماما.

و اضاف في كلمته في مناقشة مشروع الموازنة مساء الاثنين ، ان المواطن لم يبقى لديه جيب لتجبيه الحكومات قائلا في ذها الشأن ‘سيلبسونا تنانير من دون جيوب’.

و تسائل فيما يخص اللجنة المالية ونقاشها الذي لقي صدى شعبي واسع من النقد ، عن الفرق بين ‘الحسبة واللجنة’ !!

وكان النائب الهواملة قد خاطب الوزير ممدوح العبادي بقوله : ‘اخواننا العبابيد لا يحتاجون للترجمة في حال تحدثت باللغة العامية’ .

ودعا رئيس الوزراء الى التخفي (التلثم) والنزول الى الشارع لتفقد واقع الناس عن قرب، وقال ان الناس تشعر بأنها تدفع ما باعته الحكومة