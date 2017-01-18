الحرة نيوز-

فيما رفضت نقابة أصحاب المدارس الخاصة ماجاء في بيان نقابة المعلمين حول الاجازات السنوية للمعلمين العاملين في المدارس الخاصة واعتبرت ان القانون الذي يسري على المدارس الخاصة هو قانون العمل ولايجوز تعطيل المعلمين بين الفصلين، حذرت نقابة المعلمين الأردنيين، المعلمين العاملين في القطاع الخاص من توقيع أي نماذج إجازة بين الفصلين، داعية اياهم لعدم التوقيع عليها لكون هذه العطلة مفروضة من قبل وزارة التربية والتعليم وحسب التقويم المدرسي المُقرّ.

وحول ذلك، أكد مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أمين شديفات، أن اجازات معلمي المدارس الخاصة تخضع الى قانون العمل الاردني الذي يحدد الاجازة حسب العقد المبرم مع صاحب العمل ب14 يوما.

وأضاف الشديفات ان نظام الخدمة المدنية وأنظمة وزارة التربية والتعليم لا تنطبق على المدارس الخاصة ويسري عليهم قانون العمل الاردني.

ولفت شديفات إلى أن دور الوزارة مع المدارس الخاصة هو الاشراف على التعيينات وضبط التجاوزات في اعداد الطلبة ومطابقتها للانظمة والقوانين.