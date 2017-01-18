الحرة نيوز-

في خضم الغضب النيابي والشعبي من كلمة النائب طارق خوري يجب أن لا يمر مرور الكرام ما أوهمنا به النائب الدكتور عبد الله العكايلة بأنه يدافع عن الأردن وهو كمن يدس السم في الدسم، فالعكايلة نطق بما فيه إثارة للفتنة اكثر مما فعل خوري.

الإخواني العكايلة الذي استغل كلمة خوري ليكشف بغباءٍ سياسي عن مخطط الإخوان المسلمين لإثارة الفتنة في الأردن، فكان كالأفعى التي وجدت لها مكاناً لتخرج رأسها وتبث سمومها، فكلماته السامة التي قالها لياغي ( أنتم من قتلتم المخابرات ) ما هي إلا عزف خبيث على وتر عواطف شريحة واسعة من الأردنيين لإثارتهم بما فيه تحقيق لأهداف الإخوان المسلمين، وخصوصاً إذا ما ربطنا ذلك بما تضمنته كلمة العكايلة بحديثه عن المليون جائع، وفي هذا الحديث البائس محاولة يائسة لتثوير الشارع الاردني ! ولكن الأردنيين لم يعد رد فعلهم عاطفيّ وحسب، بل علمتنا التجارب أن لا ننخدع بظاهر الكلام ونترك جوهره الأسود.

المليون جائع !… يتحدث العكايلة عن الجائعين وهو يمارس الضغوط الهائلة على رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لتعيين ابنه في مجلس النواب، وليس هذا هو المهم – رغم أنه من الغريب أن يسعى لذلك من يدعي النزاهة – ولكن الاكثر غرابة أنه يشترط على الطراونة أن يعين ابنه براتب لا يقل عن ألفي دينار شهرياً ! عودة للمليون جائع، إذا كان لدينا مليون جائع فهم لا يريدون من العكايلة تثويرهم ضد وطنهم بل أن يكون صادقاً معهم، وأضعف الإيمان أن لا يعمل من الباطن مستغلاً موقعه كنائب لأجل ابنه ولمصالحه الشخصية !

لم تثر ثائرة العكايلة والإخوان المسلمين في المجلس إلا لأجل ظل الله في الأرض محمد مرسي، وليس لأجل الأردن والأردنيين، فلو تحدث خوري وغيره ليلاً نهاراً بما يسيء للأردنيين ما تحرك العكايلة ولا أي نائب من الإخوان المسلمين، ولا تفوهوا بكلمة واحدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمرسي وببديع وغيرهم من إخوان مصر وتركيا والعالم تثور ثائرتهم، وكأن الإخوان المسلمين في مصر هم من انتخبوا العكايلة ونواب كتلة الإصلاح في المجلس ! للحظة شعرنا أن من يتحدث هم نواب مصريون وليسوا أردنيين !

في كلمة، عجز العكايلة أن يختبئ وراء قشرته الهادئة فما كان منه إلا أن كشف عن أهداف جماعة الإخوان المسلمين التي يمثلها، ولن تبقى الأسئلة في عقول الأردنيين برسم الإجابة لأننا شاهدنا الإجابات بأعيننا وسمعناها بوضوح أن الإخوان المسلمين في المجلس وبلسان العكايلة يبحثون عن أية ثغرة لنشر الفوضى في الأردن لا سمح الله؛ بدءاً من طرح العكايلة لحكاية المليون جائع المضحكة إلى استغلاله البغيض لدماء شهداء المخابرات …. وقبلاً وبعداً لهاثه وراء وظيفة لابنه في مجلس النواب بألفي دينار شهرياً، كل هذا يجعلنا نقول بئس النائب الذي يخدع شعبه، وسلام على مملكتنا يوم تأسيسها بزنود الرجال الرجال، ويوم نهضتها بعزيمة الأبطال، ويوم منعتها بدماء الشهداء الأطهار