الحرة نيوز-

للتذكير نشر موقع الحرة أمس الثلاثاء تقريرا صحفيا يتضمن قيام شركة تأمين معروفة باجبار المتعاملين معها للحصول على مطالباتهم المالية من شركة بطاقات دفع الكتروني يرأس مجلس ادارتها نفس رئيس مجلس ادارة شركة التأمين لغاية الحصول على نسبة 2% من قيمة المطالبة المالية علما أن المبلغ لايتم دفعه فورا للمتعاملين مع الشركة من مستشفيات وأطباء وغيرهم بل تحتفظ به شركة بطاقات الدفع الالكتروني لعدة أيام بهدف الاستفادة منه

الأهم من ذلك كله أين تذهب الأموال التي يتم اقتطاعها من المتعاملين مع الشركة..هل تدخل في حسابات شركة التأمين أم في حسابات شركة بطاقات الدفع الالكتروني..وهل يعلم مساهمي الشركتين بمثل هذا الأمر علما بأن كلتي الشركتين هما شركات مساهمة عامة أي فأن أموالهما هي ملك للمواطنين ممايستدعي تدخل الجهات المختصة ومن أبرزها هيئة مكافحة الفساد

ندعوا كافة الجهات المختصة للتدقيق ومراجعة سجلات الشركة المذكورة والاهتمام بهذه المعلومات قبل أن تذهب مدخرات مساهمي الشركتين

نتابع هذه القضية في تقارير صحفية لاحقة مع العلم اننا نمتلك وثائق ومعلومات خطيرة حيال قضايا أخرى