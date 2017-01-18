تعلن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن بدء توزيع عوائد فروقات صرف الريال السعودي للحجاج الأردنيين للموسم الماضي 1437هـ / 2016 م .

وقالت الوزارة في بيان لها الاثنين، إنه وبناء على قرار وزير الأوقاف وائل عربيات، فقد تقرر إعادة عوائد صرف الريال السعودي لأول مرة، حيث سيتم إعادة قيمة فرق سعر الصرف للحجاج الأردنيين الذين شاركوا بأداء مناسك الحج للموسم الماضي 1437هـ / 2016م .

ودعت الوزارة الحجاج مراجعة مديريات الأوقاف القريبة والتي كانوا تسلموا منها تصاريح الحج الخاصة بهم، إضافة إلى زيارة الرابط بأدناه، والذي عرضت من خلاله الوزارة أسماء المستفيدين من العوائد ومقدار حصة كل فرد منهم.