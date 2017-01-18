الحرة نيوز-

معلومات في غاية الأهمية والخطورة نضعها على مكتب وزير الداخلية ومدير الأمن العام

المعلومات تتضمن ممارسة شركات الخدمات العامة وغيرها من شركات الخدمات بتعيين زعران وأرباب سوابق في الشركات المحتاجة لهذه الخدمة كموظفين أمن وحماية علما أن هذه الشركات لم تحصل على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط كما هو حال شركات الأمن والحماية التي حصلت على كافة التراخيص المطلوبة ودفعت كفالات باهضة الثمن

الممارسات المذكورة تتسب بحصول الكثير من الأضرار للمحلات التجارية وللشركات والمؤسسات الراغبة بالحصول على هذه الخدمة كما أن هؤلاء البلطجية يتسببون بحدوث الفوضى والانفلات

وأستحدثت مديرية الأمن العام كما هو معروف الفريق الخاص لمكافحة الفوضى ومن أبرز مهامه مكافحة ظاهرة انتشار الزعران والبودي جارد في المحلات التجارية غير أن نشاطه في هذه الـأيام ليس بالصورة التي كان عليها في أوقات سابقة

نطالب وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بالتصدي للفوضى الناجمة عن ممارسة شركات الخدمات العامة ومقاولي الخدمات