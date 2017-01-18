الحرة نيوز-

مواقف نواب حزب جبهة العمل الاسلامي صدمت جميع المواطنين الذين يعانون الأمرين بسبب الظروف المعيشية الصعبة

ماذا يتوقع المواطن من نواب حزب جبهة العمل الاسلامي اذا كان رئيس كتلتهم في البرلمان النائب عبدالله العكايلة كل همه تعيين نجله في مجلس النواب براتب يطعم عشر عائلات فقيرة وهذا ليس تجنيا على النائب العكايلة بل هي حقائق

وماذا يتوقع المواطن من نواب مثل نواب الاخوان همهم الوحيد الدفاع عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي والتعلق بأوهام وأحلام مريضة

هل أنتخبهم المواطن لهذه الغاية أم من أجل مساندته ومشاركة الحكومة في وضع التشريعات المطلوبة لحمايته ومجابهة التحديات التي يواجهها في مثل هذه الظروف الصعبة التي لايعاني منها المواطن فقط بل الحكومة أيضا

ماظهر من مواقف مؤخرا من قبل نواب الاخوان ظاهرها الدفاع عن القوات المسلحة هي من قبيل ذر الرماد في العيون ولن ينخدع الناس بها فالهدف الحقيقي هو الدفاع عن مرسي وعن النظام الاخواني السابق في مصر الذي ولى الى غير رجعة

ويتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة دور نواب جماعة الاخوان منذ وصولهم ماذا قدم هؤلاء النواب ولماذا لم يمارسوا دورهم التشريعي والرقابي وماهي النتائج المترتبة عن تخليهم عن هذا الدور

يعكس مثل هذا الأمر حجم المأزق الذي تعاني منه جماعة الاخوان غير المرخصة وغير الشرعية ومدى هشاشة حزب جبهة العمل الاسلامي وضعفه وانشغاله بأجندة سياسية خارجية لاتهم المواطن ولاتهم الأردن

أن أي مراقب لأداء نواب الاخوان في الأردن بات يدرك أن المواطن الأردني ليس من أولياتهم وصلب اهتماماتهم رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها وهو ليس في مثل هذا الظروف لنواب يتباكون على نظام مرسي بقدر ماهو بحاجة لنواب يقومون بالتعاون مع الحكومة بوضع التشريعات والقوانين التي تحميه

ليس مفاجئا أن نرى مانراه والمواطن لم يراهن على هؤلاء النواب منذ وصولهم للمجلس وقد عرف حقيقتهم وأهدافهم الحقيقية

وتوترت جلسة مجلس النواب المسائية أمس، وكادت أن تشهد تشابكا بالأيدي بين نواب، قبل أن ينتقل التوتر إلى القاعات المجاورة لقبة البرلمان، ما اضطر رئيس المجلس عاطف الطراونة لرفع الجلسة، بعد أن خرج عدد كبير من النواب من تحت القبة لاستطلاع الأمر.

وبدأت شعلة التوتر أثناء إلقاء النائب طارق خوري لكلمته في مناقشات الموازنة، تحت القبة، والتي قال فيها إن “أميركا جاءت بـ(محمد) مرسي (الرئيس المصري السابق) ومنحته 19 مليار دولار، ثم انقلبت عليه وجاءت بـ(عبد الفتاح) السيسي (الرئيس المصري الحالي) ومنحته 14 مليارا أخرى”. هذه الكلمات أغضبت نواب كتلة الإصلاح، التي تضم تحالف نواب جبهة العمل الإسلامي ومستقلين، لما اعتبروه زجا لاسم الرئيس الإخواني المصري مرسي في الخطاب، وكان أبرز المحتجين رئيس الكتلة عبدالله العكايلة، ومن ثم بدأ نواب الكتلة بالصراخ لمقاطعة خوري.

في الأثناء، تدخل النائب مصطفى ياغي، طالبا من نواب كتلة الاصلاح السماح لزميلهم (خوري) بإنهاء كلمته، وقال “نحن في الأردن، وليس في مصر”، فيما قال رئيس المجلس عاطف الطراونة إن “مرسي ليس أمير المؤمنين حتى نقول إنه (خوري) أساء للإسلام، عندما يتم انتقاده”.

وبالأثر تحول الحدث إلى تبادل عبارات كلامية حادة بين النائبين العكايلة وياغي، حيث استغرب الأخير من قيام النواب الإسلاميين بمنع خوري من إلقاء كلمته، فتدخل العكايلة موجها كلاما حادا لياغي (…)، وهو ما زاد من استفزاز ياغي، وأدى إلى زيادة جرعة التوتر، وكاد ان يتحول لتشابك بالأيدي.

وقبل أن تهدأ الامور، دخل النائب تامر بينو، الذي كان خارج القبة إلى داخلها، وطرق على الطاولة أمام رئيس المجلس، موجها كلاما غير مفهوم لخوري، وفورا اتخذ المجلس قرارا، تضمن تحويل بينو للجنة النظام والسلوك، باعتباره وجه إهانة للمجلس، وقام بضرب الطاولة أمام الرئيس.

واحتجاجا على كلام خوري قام نواب كتلة الإصلاح بالخروج من تحت القبة