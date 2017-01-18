الحرة نيوز-

قال أمين عمان عقل بلتاجي ان حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع ضمن موازنة العام الحالي 2017 تبلغ 235 مليون دينار، لافتا إلى أن الأمانة حققت وفرا في موازنتها للعام الماضي بلغ 800 ألف دينار.

وأضاف بلتاجي خلال الجلسة التشاورية لمجلس الأمانة التي عقدت اليوم بحضور نائب أمين عمان حازم النعيمات ان موازنة الأمانة للعام الحالي تشمل تنفيذ سلسلة من المشاريع الخدمية التنموية الضخمة ضمن محاور عملها الرئيسية والتي من شأنها أن تنعكس أيجاباً على الواقع الخدمي في المدينة التي تنامت واتسعت بشكل كبير.

وأكد مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المنجزات والخطط أن الأمانة ماضية في تنفيذ خططها ومشاريعها بما يشكل تراكم للإنجاز واستمرارية للخدمات وإظهار الحلول المرورية الناجعة لسلسلة المشاريع المكملة لبعضها خاصة في مجال المرور، حيث ستنفذ الأمانة للعام الحالي تقاطع المدينة الرياضية ضمن مشروع الباص سريع التردد ومشروع مجمع صويلح، وتقاطعات خريبة السوق المركزي ومرج الحمام القرية الملكية، ونفق الخارجية على طريق المطار ومشروع إنارة شوارع عمان بتقنية الــ LED، ومواقف السيارات وتأهيل 32 حديقة ضمن المبادرات الملكية.

وعرض المسؤولون المعنيون في الأمانة المنجزات وخطط العمل لكل قطاع، حيث سيتم العمل على تنفيذ مدينة السيارات والخلية الخامسة لمكب الغباوي وانشاء ست قاعات جديدة لمناطق أمانة عمان وتنفيذ المرحلة الثالثة من حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين ومشروع المسلخ النموذجي وساحة الصادرات في سوق الخضار المركزي، أضافة إلى مشروع أقليم عراق الأمير السياحي وتنفيذ عبارات صندوقية لمجاري الأودية بقيمة 10مليون دينار في عدد من مناطق العاصمة.

وكانت أمانة عمان نفذت خلال العام الماضي مجموعة من المشاريع منها مشروع تقاطع النهضة (الثورة العربية الكبرى)، واعادة انشاء شارع الاميرة بسمة وشارع الامير حسين بن عبدالله “كريدور عبدون” والتحسينات المرورية لحدائق الحسين ومدخل مدينة الحسين الطبية.

كما تضمن العام الماضي تنفيذ عدة مشاريع في وسائل التحكم المروري واعداد تصاميم مرورية لعدة مواقع وتقاطعات وتركيب وصيانة اشارات ضوئية وأنظمة مراقبة وتركيب واصلاح لوحات الكترونية، أضافة لإعداد دراسات لتنظيم وتخطيط النقل والمرور وبما يخدم الواقع المروري على شوارع العاصمة وتقديم الحلول اللازمة.

وكذلك تنفيذ مشروع أسوار مكب الغباوي وتصميم وتنفيذ وحدات الخلايا الشمسية لمبنى أمانة عمان وأنشاء مركز انطلاق رأس العين وقاعة متعددة الاغراض في منطقة أحد علاوة على سلسلة المشاريع التي تم تنفيذها لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت سن 17.

كما وفرت أمانة عمان مجموعة من خدماتها البلدية من خلال الربط الالكتروني على بوابة الحكومة الالكترونية ، بهدف تمكين المواطن من استعراض الخدمات والبيانات الخاصة به الكترونيا بواسطة شاشة خاصة ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن ضريبة الابنية والمسقفات ومخالفات السير ورخص المهن وتجديدها.

واتاحت الأمانة للمقاولين فرصة منح تصاريح الحفر وتجديدها وبالتعاون مع دائرة رقابة الاعمار الكترونياً ومتابعتها ، والعمل على توفير خدمة تتبع المسارات للآليات الكترونيا وطريقة ادائها وتوفير خدمة الاستعلام والدفع الإلكتروني لضريبة التحققات.

وانضمت عمّان العام الماضي إلى شبكة المدن التعلّمية الدولية التابعة لليونسكو، عضوا مؤسسا ، بعد فوزها أواخر العام 2015 بجائزة اليونسكو للمدن الثقافية التعلّمية .

وعملت الأمانة على طباعة ونشر العديد من الكتب في مختلف أنواع المعرفة احتفاء بمئوية الثورة العربية الكبرى التي بينت الكثير من مفاصلها وبداياتها وغايتها وأهدافها في تحرير العرب من الظلم والجهل.

وكانت الأمانة باشرت في العام الماضي العمل بأعمال الباص سريع التردد على تقاطع الدوريات الخارجية (الحزمة الثالثة) والمتوقع الانتهاء منها نهاية شهر آذار المقبل.

كما يجري العمل على تنفيذ مشروع شارع الرسالة وشارع (نالتشك )وشارع الأمير طلال بن محمد في منطقة شفا بدران، إضافة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وخدمة المجتمع المحلي بشكل عام في المنطقة والمناطق المجاورة وإنتاج ما يزيد عن مليون شتلة من أشجار وشجيرات وحوليات ومعمرات ضمن مشاتل الأمانة وزراعة نحو 400 الف شتلة في مواقع مختلفة وتواصل الأمانة العمل استكمال المرحلة الثانية من مشروع الغاز الحيوي لإنتاج الطاقة من خلال غاز الميثان في مكب الغباوي ، والعمل جار على احالة عطاء خاص لتحويل النفايات الى طاقة (waste to energy) من أجل تخفيض كمية النفايات الواردة الى المكب و زيادة العمر التشغيلي للمكب.

وبموازاة ذلك تم العام الماضي معالجة مليون و400 ألف طن من النفايات الصلبة مقارنة بمليون و 170 ألف طن خلال العام 2015 والواردة من المحطات التحويلية والمناطق والبلديات والقطاع الخاص بنسبة زيادة بلغت 11.3 بالمئة (بمعدل360 طن يومياً).

وأزالت الفرق المعنية في الأمانة 1678 سيارة مهجورة خلال العام الماضي التي تشكل مكاره صحية مقارنة مع العام 2015 بواقع 934 سيارة، كما أطلقت الأمانة العام الماضي مبادرة تعزيلة، حيث تم رفع ما يقارب 29 ألف متر مكعب من الطمم والإنقاذ من مختلف مناطق عمان.

وصادرت فرق الأمانة المعنية في العام الماضي نحو 2500 عربة وأكشاك ومعرشات مخالفة للأنظمة والقوانين ضمن حرم الشوارع في العاصمة من خلال 1692 حملة إزالة نفذت بالتعاون مع الجهات الأمنية والعمل مستمر.(بترا)