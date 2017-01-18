وافق مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية على تعديل تعليمات منح المعونة وعلى نفاذها اعتبارا من الاول من العام الحالي.

وقال وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة الصندوق المهندس وجيه عزايزة اليوم اربعاء ان التعليمات المعدلة تستهدف الاسر الفقيرة والمحتاجة ببرامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة، وتحسين شروط واسس الانتفاع لصالح الفئات المنتفعة وطالبة الانتفاع.

واضاف ان تكلفة المعونة النقدية بلغت مليونا ونصف المليون دينار مشيرا الى ان مصدرها هو زيادة موازنة صندوق المعونة الوطنية في عام 2017 من 90 مليون دينار إلى 91 مليونا ونصف المليون دينار.

وأشار عزايزة الى ان اهم ما جاء بتعديل التعليمات، هو طريقة احتساب دخل الاسرة طالبة المعونة التي لم يعد اقتطاع سوى 15المئة من دخول العاملين فيها، واحتساب دخل الابناء العاملين بعد مرور عامين كاملين على التحاقهم بالعمل لمنح المعونة للأسرة، علما أنها كانت في التعليمات القديمة 3 اشهر.

ومن التعديلات عدم طلب تجديد التقرير الطبي والاكتفاء ببطاقة المراجعة الصحية الدورية التي تثبت استمرارية العلاج، وعدم تأثير حصول الاسرة على اية مبالغ نقدية او ميراث او تعويض يقل مقدره عن 2200 دينار وعدم اعتماد الدخل المتأتي من اقل من عشرة رؤوس اغنام في حال طلب الاسرة للمعونة علما أنها كانت في التعليمات القديمة 4 رؤوس، واعتماد الحكم القضائي او القرار الرسمي بشأن فئة الازواج الغائبين حال طلب زوجاتهم لخدمة المعونة.

واوضح عزايزة ان التعليمات المعدلة وسعت من الفئات المتلقية لخدمات الصندوق ما يحميها من الفقر واثاره، علاوة على دخول حالات جديدة ضمن مظلة الصندوق كالمصابين بأمراض مزمنة والاسر الفاقدة لدخولها ونزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل والاسر المستفيدة ممن لها ابناء وبنات على مقاعد الدراسة الجامعية والنساء المطلقات اللواتي يعشن في اسر ذويهن ممن يقل دخلها عن 600 دينار شهريا ,علماً ان التعليمات القديمة 800 دينار.(بترا)