الحرة نيوز- خاص

بعد نشر عدة تقارير صحفية بخصوص اجبار المستفيدين من الشركة الأوربية للتأمين على مراجعة شركة ناشونال اكسبرس للحصول على قيمة المطالبات المالية بعد حسم نسبة 2% من المبالغ المستحقة لهم

بعد نشر القضية راجع موقع الحرة الكثير من الأشخاص المتضررين من الشركة الأوروبية للتأمين لنشر قضيتهم بهدف وصولها للجهات المختصة خصوصا مكافحة الفساد وهيئة الأوراق الماليةو وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة

وفق الشكاوي فأن رئيس مجلس ادارة الشركة الأوروبية للتأمين هو نفسه رئيس مجلس ادارة شركة بطاقات ناشونال اكسبرس حيث يطلب من المستشفيات والأطباء والكراجات والمؤسسات التي لديها مطالبات مالية بمراجعة شركته الثانية وهي شركة بطاقات ناشونال اكسبرس للحصول على قيمة المطالبات المالية ويشترط عليهم دفع مبلغ 2% من قيمة المطالبة لشركة البطاقات

وأكدوا أنهم لايحصلون على المبالغ المستحقة فور المطالبة بها حيث تقوم الشركة بحجزها “المطالبات المالية” لعدة أيام overnight للانتفاع بها مشيرين أن مثل هذه الاجراءات وممارسات الشركة تضر بهم وبكل من يحمل مطالبة مالية ومطالبين بعرض هذه القضية ونشرها لتطلع عليها مكافحة الفساد

كما تساءولوا عن مصير المبالغ الضخمة التي تقاضتها شركة بطاقات ناشونال اكسبرس على مدار السنوات الماضية والتي تقدر بملايين الدنانير وهل دخلت هذه المبالغ الى حساب شركة البطاقات أم الشركة الأوروبية للتأمين

مرتبط