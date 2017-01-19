الحرة نيوز- الامين ابو هزيم

تطالعنا الأخبار بشكل يومي عن حدوث جرائم قتل بشعة جدا أب يقتل أبنه وأفراد أسرته بمافيهم الأطفال أخ يقتل شقيقه.. شاب ينتحر

كنا نحسب أن مثل هذه العناوين المفزعة قد تدفع الحكومة والدولة نفسها لدراسة ظاهرة الجريمة في الأردن وانتشارها بطريقة تدعوا للقلق وبطريقة تثير التساؤلات حول أسبابها الحقيقية

لنغترف أن المجتمع الأردني طرأت عليه الكثير من التغييرات ومنها تفكك الأسرة وتراجع القيم بسبب الأوضاع الاقتصادية التي وصلت الى درجات غير مقبولة وبسبب البطالة

جميع هذه الأمور وغيرها تلعب دورا رئيسيا في حدوث الجريمة وانتشارها في الأردن وبكل أسف لايوجد أي مؤشر أن نسبة الجريمة تتراجع بل مايحدث بشكل يومي يؤكد لكل مسؤول أن الشعب الأردني يسير نحو مصير مجهول وأن الأسرة الأردنية تفككت بشكل كبير جدا والكثير من القيم التي نعتز بها قد تفسخت جميع هذا يحدث فيما الحكومة لاتحرك أي ساكن

فالجريمة تهدد استقرار المجتمع وكيان الأسرة الأردنية كما أن ازدياد نسبة الجريمة يرتب الكثير من الأعباء على الحكومة

أين نحن من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بحماية الطبقة الفقيرة والاهتمام بالمواطن

لماذا لاتعمل الحكومات بمضمون التوجيهات الملكية السامية فالملك يمتلك رؤية ثاقبة وهو يدرك أن عدم اهتمام الحكومات بالمواطن له نتائج وخيمة

الى متى ننتظر