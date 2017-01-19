الحرة نيوز-

طالب رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام حاكم أبو جنيب الفايز موقع درر الاخباري العراقي بتقديم اعتذار فورا للديوان الملكي الهاشمي وللشعب الأردني بعد نشره تقريرا صحفيا وتشبيهه لنفوذ مواطن أردني بالارادة الملكية

وأبدى الفايز استهجانه الشديد لتشبيه مايقوم به مواطن أردني يتنقل بين الأردن وبغداد حسب مانشر الموقع المذكور بالارادة الملكية مؤكدا أن ماتم نشره يحمل اساءة بالغة بحق الارادة الملكية السامية والشعب الأردني

وقال الفايز أننا لانسمح بزج اسم الملك عبدالله الثاني بقضية مواطن أردني لانعرف على وجه الدقة ماهي دوافع موقع درر الاخباري العراقي على نشرها بهذه الصورة وأن ماورد من مفردات في التقرير الصحفي خاصة التطرق للارادة الملكية هو أمر يخالف الأعراف والتقاليد الصحفية المعروفة حيث كان بوسع الموقع المذكور نشر مايريده دون التطرق للارادة الملكية

وطالب الفايز موقع درر العراقي باحترام مشاعر الشعب الاردني وتقديم اعتذار فوري للديوان الملكي وللشعب الأردني

رابط الخبر الذي تم نشره لاهتمام الجهات المختصة