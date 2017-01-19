الحرة نيوز-

قال مدير عام شركة جت للنقل السياحي مالك حداد إن “المملكة العربية السعودية رفعت اليوم الخميس، رسوم تأشيرة دخول السائق الأردني إلى أراضيها بمقدار 55 أضعاف”.

وأوضح حداد أن أي سائق أردني يقود مركبة (خاصة أو عامة) أو حافلة أو شاحنة سوف يدفع رسوم تأشيرة دخول بمقدار 768 دينارا بدلا من 128 دينارا.

وبين حداد أن الجهات السعودية اشترطت أيضا وجود سائق للحافلة وآخر مرافق له في الرحلة القادمة من الأردن لأداء العمرة أو الحج.

وأشار إلى أن السعودية ستقوم أيضا بمعاملة المثل بالنسبة لتصاريح الحافلات المتوجهة من وإلى الأردن.

وأكدت وزارة النقل أنها لم تحصل على أي كتاب رسمي من الحكومة السعودية حول هذا القرار.

وقال نقيب الشاحنات الأردنية محمد الداوود إن “أخر قرار علمت به النقابة فيما يتعلق بموضوع التأشيرات وتعديلاتها كان منذ أربعة أشهر؛ إذ رفعت الجهات السعودية رسوم التأشيرة على سائقي الشاحنات بمقدار 5 أضعاف إلى 680 دينارا”.